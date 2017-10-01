О национальном кинопроекте, зарплатах работников сферы культуры и будущем белорусского театра. Первое интервью Юрия Бондаря в должности министра культуры

Новости Беларуси. На неделе глава государства назначил нового министра культуры. Им стал Юрий Бондарь – бывший ректор Университета культуры и искусств, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В первый рабочий день мы напросились в гости к новому руководителю культурного ведомства. Причем Юрий Бондарь настоял, чтобы эта беседа прошла не в министерском кабинете, а в исторических интерьерах Национального художественного музея, куда он, кстати, приехал из киностудии, где вот-вот завершится реконструкция.
Юрий Павлович, добрый день! Это ваш выбор – именно Художественный музей.
Юрий Бондарь, министр культуры Республики Беларусь:
Да, потому что это святое для каждого интеллигентного белоруса, минчанина место.
Вы знаете, что это самая дорогая в Минске мраморная лестница?
Юрий Бондарь:
Да, я знаю этот исторический факт. Это действительно так.
Может быть, это как-то использовать в продвижении культурных ценностей, о котором вы еще накануне говорили во время назначения?
Юрий Бондарь:
Я хочу сказать, всё, на самом деле, может являться культурным брендом. И историческое здание нашего Национального художественного музея, и эта лестница. У нас множество может быть культурных брендов, просто правильно надо их раскручивать, позиционировать с учетом того, что мы любим нашу страну и хотим, чтобы о ней знали в мире.
А вы обратили внимание, что на белорусских конфетах – «Мишка на севере», кажется – почему-то картина Шишкина «Утро в сосновом бору». Вы намерены, как министр, эту ошибку исправить?
Юрий Бондарь:
Я хочу сказать, что очень сложно будет изменить мнение производителя. Задача производителя, если он является патриотом нашей страны, продвигать собственные бренды.
А вы к нам прямо из киностудии приехали?
Юрий Бондарь:
Да. Я приехал из киностудии. Общественность очень волнует, все замерли в ожидании, будет ли она сдана к установленной дате – к 7 ноября. Но я хочу заверить, что сдана она, конечно, будет. Это будет очень совершенная, современная кинофабрика в Европе – одна из лучших.
Чтобы говорить, будем ли мы снимать прилично или нет, надо изменить отношение зрителя к белорусскому продукту. Надо его полюбить, уважать, хотя бы потому, что он свой.
Юрий Бондарь:
Это здорово, это нормальное движение. Не знаю, насколько это должно приобрести государственный масштаб, но этим успешно занимаются, насколько я знаю, частные студии в рамках государственного частного партнерства. Хотя есть другая сторона: имеем ли мы право вмешиваться в задумку, творческую идею создателя фильма?
Помните, сколько было шумихи, сейчас, слава Богу, поменьше, на счет сигареты у волка из «Ну, погоди».
Юрий Бондарь:
Вспомните, в 80-х мы на кассетах смотрели фильмы американские, которые были переведены голосом, с прищепкой на носу? Это стало частью культуры того времени. И об этом шутят.
Я безумно люблю смотреть эти фильмы.
Юрий Бондарь:
Это пласт культуры, пласт современной культуры. Культура рождает явления постоянно.
Мне один год подряд Министерство культуры – у них была своеобразная традиция сотрудничества с нашим телеканалом… Достаточно вспомнить и Национальную музыкальную премию, и Золотую коллекцию белорусской музыки. Министерство культуры, возглавленное, вами, намерено продолжить или возродить эту традицию?
Юрий Бондарь:
Безусловно, я намерен значительно расширить наше сотрудничество, потмоу что без телевидения, без современных электронных средств массовой информации невозможно продвижение, популяризация национальной культуры. Я в этом убежден. Здесь, конечно, очень важная роль телевидения. Поводов, на самом деле, множество.
Например, выставка белорусских икон в Ватикане. Это уникальное культурное событие, потому что даже Эрмитаж не выставлял эти картины, эти иконы и другие произведения в Ватикане.
По вашей работе так или иначе будут судить по прошествии какого-то периода времени. Что критерий вашей работы? Количество людей в этом музее, очередь за билетами в театр или, предположим, сейчас, слава Богу, на мой взгляд, у Большого театра появилось такое явление, как «Нет ли у вас лишнего билетика?», чего не было в 90-е годы. Это критерий вашей работы?
Юрий Бондарь:
Безусловно, критерий. Хотелось бы, конечно, создавать новые спектакли, хотелось бы, чтобы люди больше ходили в библиотеки. Хотелось бы, чтобы у нас был создан национальный фильм, и стояли очереди за билетами.
Это обязательно фильм о войне?
Юрий Бондарь:
Национальный кинопроект, конечно, должен быть посвящен нашей истории богатой, нашим традициям. Есть, конечно, законы успешности того или иного фильма.
Что вы категорически не приемлите в культуре, что вам не нравится? Что вам хотелось бы изменить?
Юрий Бондарь:
Я шел с определенными мыслями на эту должность. Я считаю, надо менять отношение в обществе к нашей культуре. У нас, к сожалению (я всегда очень переживаю), что существует такое отношение пораженческое, что мы хуже кого-то, что нам надо быть подобными на Кустурицу... Или создать какой-то продукт, как кто-то… Надо научиться гордиться своим.
Безусловно, хотелось бы, чтобы повышался уровень благосостояния оплаты за результаты творческого труда. Здесь надо создать справедливую систему. Нельзя раздавать деньги просто так. Их надо зарабатывать, мы это понимаем. Мы будем работать в этом направлении.
То, что я говорил в начале интервью – развитие платных услуг в культуре – это очень большой ресурс на самом деле для решения этой задачи.
Кстати, приведу вам пример. Сегодня известно, что зарплата в отрасли культуры в среднем составляет 464 рубля – точно вам назову.
И в этом смысле вы, вероятно, в аутсайдерах?
Юрий Бондарь:
Да, к сожалению, это так. Но, тем не менее, зарплата в организациях республиканского подчинения (их таких в Министерстве культуры 30).
У них больше возможности заработать.
Юрий Бондарь:
Да. Национальный художественный музей в том числе и прочие заведения, вы о них знаете. Там зарплата 606 рублей. Там выше удельный вес собственных доходов. Эта зависимость очевидная, поэтому я вижу в этом определенный потенциал.
Хотелось бы создать спектакль, концертную программу, чтобы люди стояли в очереди на премьеру.
О вас за минувшую ночь написало (не помню какое) издание – «белорусский Казанова». Почему Казанова?
Юрий Бондарь:
Это не мой стиль жизни. Просто ассоциируют меня с тем мюзиклом прекрасным, который мы создали в сотрудничестве с Кимом Брейтбургом.
Нашумевшим в хорошим смысле.
Юрий Бондарь:
Да. Все ожидали пикантности определенной, но это просто хороший мюзикл про любовь, про верность, про вред стереотипов. И это не единственный спектакль, который мы сделали со студентами Университета культуры и Кимом Брейтбургом. Есть еще мюзикл «Дубровский» – великолепный, красивый.
Я очень горжусь, что за короткий, достаточно непродолжительный срок моего ректорства (4 года) мне удалось создать таких 2 прекрасных музыкальных молодежных инновационных спектаклей.
Я так полагаю, в наших театрах стоит ожидать больше экспериментов, больше свободы?
Да, экспериментировать можно – там, где эксперименты позволены. У каждого театра – свой зритель – надо, конечно, не забывать. Нельзя подводить своего зрителя и его ожидания.
В Купаловском «Павлинку» мы сохраним?
Юрий Бондарь:
Безусловно!