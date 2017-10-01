О национальном кинопроекте, зарплатах работников сферы культуры и будущем белорусского театра. Первое интервью Юрия Бондаря в должности министра культуры

Новости Беларуси. На неделе глава государства назначил нового министра культуры. Им стал Юрий Бондарь – бывший ректор Университета культуры и искусств, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В первый рабочий день мы напросились в гости к новому руководителю культурного ведомства. Причем Юрий Бондарь настоял, чтобы эта беседа прошла не в министерском кабинете, а в исторических интерьерах Национального художественного музея, куда он, кстати, приехал из киностудии, где вот-вот завершится реконструкция.

Юрий Павлович, добрый день! Это ваш выбор – именно Художественный музей.

Юрий Бондарь, министр культуры Республики Беларусь:

Да, потому что это святое для каждого интеллигентного белоруса, минчанина место.

Вы знаете, что это самая дорогая в Минске мраморная лестница?

Юрий Бондарь:

Да, я знаю этот исторический факт. Это действительно так.

Может быть, это как-то использовать в продвижении культурных ценностей, о котором вы еще накануне говорили во время назначения?

Юрий Бондарь:

Я хочу сказать, всё, на самом деле, может являться культурным брендом. И историческое здание нашего Национального художественного музея, и эта лестница. У нас множество может быть культурных брендов, просто правильно надо их раскручивать, позиционировать с учетом того, что мы любим нашу страну и хотим, чтобы о ней знали в мире.

А вы обратили внимание, что на белорусских конфетах – «Мишка на севере», кажется – почему-то картина Шишкина «Утро в сосновом бору». Вы намерены, как министр, эту ошибку исправить?

Юрий Бондарь:

Я хочу сказать, что очень сложно будет изменить мнение производителя. Задача производителя, если он является патриотом нашей страны, продвигать собственные бренды.

А вы к нам прямо из киностудии приехали?

Юрий Бондарь:

Да. Я приехал из киностудии. Общественность очень волнует, все замерли в ожидании, будет ли она сдана к установленной дате – к 7 ноября. Но я хочу заверить, что сдана она, конечно, будет. Это будет очень совершенная, современная кинофабрика в Европе – одна из лучших.

Чтобы говорить, будем ли мы снимать прилично или нет, надо изменить отношение зрителя к белорусскому продукту. Надо его полюбить, уважать, хотя бы потому, что он свой.