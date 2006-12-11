Юные музыканты Беларуси, России, Украины и Молдовы подают большие надежды

На Международном конкурсе дети исполнят "Музыку надежды". Он стартует 11 декабря в Гомеле. Конкурс, на котором демонстрируют свое мастерство учащиеся детских музыкальных школ, школ с музыкальным уклоном и гимназий, по различным номинациям проводится раз в два года. В нынешнем году объявлено творческое состязание по скрипке и виолончели. Кроме звания лауреата, победители получат премии первой, второй и третьей степени, а также Гран-при.