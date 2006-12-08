10 дней понадобилось мастеру из челябинской области, чтобы преодолеть расстояние из Златоуста до Могилёва, и довезти свои работы в местный выставочный зал. Он добирался сюда на стареньких "Жигулях" первой модели. Юрий Белов необычен во всём. Даже его творчество - вязание крючком - мужчинам не присуще.На сорока работах, представленных на выставке - широчайший спектр жанров. Юрий Белов предстаёт и как пейзажист, и как портретист. Замечен мастер и в авангардном стиле. Сроки создания работ тоже разнообразны. Портрет Пушкина получился всего за три недели. А на создание "Красной площади" ушло более года. Себя мастер иронично называет крючкотворцем. Начинал с вязания свитеров, впоследствии перешёл на картины. Выставлял работы в Челябинске, в Москве и других российских городах. В Могилёв приехать уговорили родственники. Здесь, признается художник, он нашёл для себя новую тему. Скоро сядет за работу, посвящённую обороне Могилёва.