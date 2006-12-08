Гомель стал столицей гитарной музыки

На белорусской земле уже в тринадцатый раз проходит Международный фестиваль гитарной музыки "Ренессанс гитары". В Гомель съехались гитаристы из Беларуси, России, Украины, Литвы, Боливии, Чехии, Франции и других стран. В первый день концертная площадка была предоставлена гитаристам из Москвы, Чернигова и Вильнюса. Выступали как солисты, так и гитарные ансамбли.

8 декабря на гомельской сцене выступят выдающиеся исполнители на классической гитаре, чьи имена известны во всем мире.

Завершится музыкальный форум 10 декабря большим гала-концертом участников.