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Гомель стал столицей гитарной музыки

08 декабря 2006 12:14
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На белорусской земле уже в тринадцатый раз проходит Международный фестиваль гитарной музыки "Ренессанс гитары". В Гомель съехались гитаристы из Беларуси, России, Украины, Литвы, Боливии, Чехии, Франции и других стран. В первый день концертная площадка была предоставлена гитаристам из Москвы, Чернигова и Вильнюса. Выступали как солисты, так и гитарные ансамбли.
8 декабря на гомельской сцене выступят выдающиеся исполнители на классической гитаре, чьи имена известны во всем мире.
Завершится музыкальный форум 10 декабря большим гала-концертом участников.
# Культура

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