Прямой эфир

Полоцк на пути к статусу города-музея

11 декабря 2006 09:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Список всемирного наследия ЮНЕСКО пополнят два полоцких памятника архитектуры. Это Спасо-Преображенская церковь Спасо-Евфросиньевского монастыря и Софийский собор. Министерство культуры уже готовит соответствующие документы. Включение двух жемчужин восточнославянской архитектуры в список ЮНЕСКО станет первым этапом на пути придания Полоцку статуса города-музея. На сегодняшний день в этот почётный перечень уже внесены Мирский замок и Беловежская пуща. Это престижно для любой страны и способствует развитию международного туризма.
# Культура # Музеи

Другие новости рубрики

Все новости
08 декабря 2006 12:14

Гомель стал столицей гитарной музыки

08 декабря 2006 09:59

Вязание крючком мужчинам не присуще?

07 декабря 2006 09:11

Илья Авербух в Минске