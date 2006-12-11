Полоцк на пути к статусу города-музея

Список всемирного наследия ЮНЕСКО пополнят два полоцких памятника архитектуры. Это Спасо-Преображенская церковь Спасо-Евфросиньевского монастыря и Софийский собор. Министерство культуры уже готовит соответствующие документы. Включение двух жемчужин восточнославянской архитектуры в список ЮНЕСКО станет первым этапом на пути придания Полоцку статуса города-музея. На сегодняшний день в этот почётный перечень уже внесены Мирский замок и Беловежская пуща. Это престижно для любой страны и способствует развитию международного туризма.