Юлия Митько, автор и исполнитель бардовской песни: Когда стихи идут через мелодию – они более восприимчивы!

Как в Вашей жизни появилась бардовская песня?

Юлия Митько, автор и исполнитель бардовской песни:

Бардовская песня появилась с того момента, когда ко мне пришли мои первые стихи. Я обожаю читать стихи и самой себе и если есть слушатель, но всё-таки, когда стихи идут через мелодию, – они более восприимчивы.

В одном из интервью Вы сказали, что напутствие Вам дал Булат Окуджава, причём во сне…

Юлия Митько, автор и исполнитель бардовской песни:

Это очень интимная история, и поскольку я человек открытый, я об этом рассказала… Но смотря как к этому относиться. Можно сказать, что это очень серьёзные вещи, что это какое-то благословение. А другой человек со стороны может сказать, что это что-то придуманное. В жизни любого человека, у которого есть сердце, есть знаки, он этим знакам следует. Задача, которую я определила для себя: сохранить свой немодный дар, остаться собой, насколько это позволяет сегодняшнее время.