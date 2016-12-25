Новости Беларуси. Традиции народного кукольного театра «Батлейка» начали возрождать в Брестской области. В агроусадьбе Пружанского района несколько месяцев готовились к премьере. Этот вид искусства был особо популярен на наших землях в XVII-XIX веках. Теперь мастера и ценители старины пытаются оживить мир сказочных кукол.

Пять веков назад она служила и книгой, и телевизором, и Интернетом – в театре «Батлейка» рассказывали о рождении Иисуса и поднимали острые социальные вопросы. Древнейший вид белорусского искусства решили возродить в агроусадьбе «Стулы». За дело взялись пять народных мастеров.

Владимир Чиквин, народный мастер:

Была мэта такая, каб кожнаму майстру далi толькi памеры, і каб нешта зрабiў, а пазней гэта разам. Людзi ўсе розныя. Тым больш, за тысячагоддзi і персанажы павiнны быць крыху розныя.

А также лучшие в округе резчики, мастера плетения соломой и росписи по стеклу. За два месяца они создали то, что даже без театрального действа можно считать полноправным произведением искусства.

Эта «Батлейка» уникальна еще и тем, что состоит не из двух, как это встречается чаще, а из трех уровней. Небо – с Иосифом, Марией и тремя королями. Земля – с царем Иродом, его воином и Рахель, а также самый нижний уровень – Пекло – со смертью и чертом.

Первый сюжет «Батлейки» классический библейский. Со временем репертуар станет значительно богаче. В основе него будет лежать жизнь белорусов XVI века.

Надежда Вусик, студентка Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина:

Это очень интересно. Я помню, как в детстве бабушка рассказывала про такие театры. Только по воспоминаниям и рассказам мы это знаем, а увидеть вживую – это, конечно, как детская мечта.

Мастера и исполнители ролей уверены: возрожденная «Батлейка» в будущем может стать полноправной визитной карточкой целого края.

Лариса Быцко, хозяйка агроусадьбы:

Я нiколi не займалася «Батлейкай». Мала пра яе ведала. Але адзiн раз я прысніла гэтую «Батлейку». Я яе прысніла, пабачыла, як яна будзе выглядаць. И я падумала, што сюды да нас будуць цягнуцца людзi менавiта на «Батлейку».

Премьерный спектакль пружанской «Батлейки» проходит прямо сейчас. Кукольные представления по библейскому сюжету обещают ставить на протяжении месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.