Новости Беларуси. Традиции народного кукольного театра «Батлейка» начали возрождать в Брестской области. В агроусадьбе Пружанского района несколько месяцев готовились к премьере. Этот вид искусства был особо популярен на наших землях в XVII-XIX веках. Теперь мастера и ценители старины пытаются оживить мир сказочных кукол.
Пять веков назад она служила и книгой, и телевизором, и Интернетом – в театре «Батлейка» рассказывали о рождении Иисуса и поднимали острые социальные вопросы. Древнейший вид белорусского искусства решили возродить в агроусадьбе «Стулы». За дело взялись пять народных мастеров.
Владимир Чиквин, народный мастер:
Была мэта такая, каб кожнаму майстру далi толькi памеры, і каб нешта зрабiў, а пазней гэта разам. Людзi ўсе розныя. Тым больш, за тысячагоддзi і персанажы павiнны быць крыху розныя.
А также лучшие в округе резчики, мастера плетения соломой и росписи по стеклу. За два месяца они создали то, что даже без театрального действа можно считать полноправным произведением искусства.
Эта «Батлейка» уникальна еще и тем, что состоит не из двух, как это встречается чаще, а из трех уровней. Небо – с Иосифом, Марией и тремя королями. Земля – с царем Иродом, его воином и Рахель, а также самый нижний уровень – Пекло – со смертью и чертом.
Первый сюжет «Батлейки» классический библейский. Со временем репертуар станет значительно богаче. В основе него будет лежать жизнь белорусов XVI века.
Надежда Вусик, студентка Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина:
Это очень интересно. Я помню, как в детстве бабушка рассказывала про такие театры. Только по воспоминаниям и рассказам мы это знаем, а увидеть вживую – это, конечно, как детская мечта.
Мастера и исполнители ролей уверены: возрожденная «Батлейка» в будущем может стать полноправной визитной карточкой целого края.
Лариса Быцко, хозяйка агроусадьбы:
Я нiколi не займалася «Батлейкай». Мала пра яе ведала. Але адзiн раз я прысніла гэтую «Батлейку». Я яе прысніла, пабачыла, як яна будзе выглядаць. И я падумала, што сюды да нас будуць цягнуцца людзi менавiта на «Батлейку».
Премьерный спектакль пружанской «Батлейки» проходит прямо сейчас. Кукольные представления по библейскому сюжету обещают ставить на протяжении месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.