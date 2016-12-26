Анастасия Москвина – ведущий мастер сцены Большого театра Беларуси, обладательница редчайшего тембра и исполнительница большинства ведущих партий. В декабре 2016 года Анастасии Москвиной присуждено звание народной артистки Беларуси.

О ЗВАНИИ

Мне всегда казалось, что народные артисты – это боги, которые на Олимпе живут. Недосягаемость такая. Но, с другой стороны, народный артист, слово «народный» подразумевает, что тебя должен любить народ. То есть в нашем понимании это зритель, который приходит к нам в театр. И мне почему-то кажется, что меня любят.

О ПРОФЕССИИ

В академическое пение приходят люди, очень часто, после других вузов, совершенно не связанных с искусством. После политехнической академии. У нас есть солист один, который закончил политех как инженер. И он понял, что все-таки хочет петь. И это такая профессия немножко такая возрастная. Потому что требуется, чтобы прошла мутация голоса. И у мальчиков, и у девочек. Когда многие заканчивают уже вуз, мы только поступаем туда.

О ГОЛОСЕ

Это что-то космическое – постановка голоса. Для оперного певца это очень сложный процесс. Ведь мы, когда выходим в театре, должны петь громче и сильнее, чем играет 60 человек оркестра, которые находятся перед нами. То есть они все играют, а мы должны без микрофона спеть громче, чем они играют. Чем уникален наш театр, жанр оперы? Тем, что это уникальные человеческие возможности. На грани фантастики. Голосовые.

О РЕЖИМЕ

Если я еду после спектакля, пока доезжаю до дома, у меня мозг не успевает отключиться. У меня все время крутится опера, с которой только что работала. Реплики партнеров, мои реплики. Этот файл, который не блокируется сразу. Ты приезжаешь домой, не можешь долго заснуть, потому что это было очень эмоционально, ты был настолько глубоко в этой партии, что ты не можешь сразу отключиться-переключиться. Неспроста у нас работа начинается в 11 утра. Ты не можешь долго заснуть и ты не можешь рано проснуться.

О МУЗЫКЕ

Мы насколько много слушаем музыку, что зачастую лучшая музыка для нас – это ее отсутствие.

О ХОББИ

Я вышиваю крестиком. Могу какой-то подарок сделать. Мне нравится. Меня успокаивает. Это медитация какая-то.

О ВЫХОДНОМ

Вы спросили, я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. И думаю, почему я не могу на него ответить. Наверное, мы тут в театре заражены вирусом театральным. Для нас – скорей бы утро и быстрее на работу. Как говорят, когда наступает выходной.

О ВРЕМЕНИ

У вокалиста может быть век не очень долгим. Неизвестно, сколько у тебя голос будет отвечать. Сколько лет тебе Господь Бог позволит петь. Так же, как и артистам балета. Поэтому, я думаю, здесь время очень быстро идет и все стараются из каждого дня взять все, что ему нужно для своей профессии.

О ЛЮБВИ

Любовь. На сегодняшний момент у меня существует самая большая моя любовь – это мой сын. Мои родители – моя семья. И театр, музыка. Если говорить о любви в традиционном ее значении, я могу сказать, что до сих пор не раскрыла для себя этот рецепт. Может быть, все еще впереди.