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Юлий Ким и Геннадий Гладков о том, как создавался знаменитый мюзикл «Обыкновенное чудо»

24 июля 2013 08:26
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» поэт Юлий Ким и композитор Геннадий Гладков рассказывают ведущим Александру Меженному и Ольге Бурлаковой о том, как создавался знаменитый мюзикл «Обыкновенное чудо», поставленный по пьесе Евгения Шварца. Его авторы Юлий Ким и Геннадий Гладков – оба родом из Москвы – приехали в Минск и полюбили этот город.

Геннадий Гладков, композитор:
Перед поездкой в Минск у меня настроение повышается за неделю, даже когда билет покупаю. Он нам очень симпатичен, мы как-то полюбили его. Мы ездили по всяким городам, но нет нигде такого ощущения, как здесь, как будто здесь какая-то родина  твоя вторая.

# Культура

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