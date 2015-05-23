Киносотрудничество Беларуси и Франции: почему слово «Минск» зазвучало на Каннском фестивале в 2015 году?

Европейской темой начали программу. Говорили об узнаваемости Беларуси. Добрую лепту в рекламу страны внесли и французские кинематографисты. На каннском фестивале показали фильм, эпизоды которого сняты в Минске. Рассказывает Алиса Дударева.

Национальный кинопрестиж – это заслуга не только отечественного продакшна. Актуальное на сегодняшний день интернациональное сотрудничество начинается прежде всего с привлекательности белорусских киноплощадок.

Экстерьер Национального художественного музея, как и архитектура города в целом, пришлись по душе французскому кинематографу.

Минск многократно засветился в эпизода фильма «Три воспоминания моей юности» известного французского режиссера Арно Деплешена.

Причем именитый кинематографист кастинг города провел по фото своих друзей из белорусской столицы.

Арно Деплешен, кинорежиссер (Франция):

Действия фильма происходят в советскую эпоху, 80-е годы. Я просто-напросто искал подходящий город, который передал бы эту атмосферу с помощью зданий и пейзажей. И Минск мне подошел прекрасно.

Совместный кинопродукт принес свои плоды. В 2015 году на 68-м Международном каннском фестивале фильм Арно Деплешена участвовал в одной из секций. Несмотря на то, что в списке программы не было фамилий белорусских режиссеров, тем не менее отечественные кинематографисты смогли засветиться на лазурном берегу.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, в Королевстве Испания и Португальской Республике по совместительству:

Тое, што на Канскім кінафестывале гучала пастаянна слова «Мінск», для мяне было прыемна, бо гэта яшчэ раз расказвала замежнаму гледачу, французскаму гледачу пра Беларусь, пра нашу краіну. Менавіта праз удзел у буйных кінафестывалях, праз адкрыццё нашых нацыянальных кінапавільёнаў мы маем магчымасць знайсці ў пошуку новых партнёраў для рэалізацыі сумесных праектаў.

Внесли свою лепту в успех киноленты не только французские актеры. Студент Гриша Хейфец учится на экономиста. На съемочной площадке 20-летний юноша был самым малоопытным белорусским актером во французском фильме. Но типаж Гриши отлично подошел для претворения режиссерского замысла в жизнь.

Григорий Хейфец, студент БГЭУ, актер-любитель:

Мне уже удалось посмотреть картину, только что вернулся с Каннского фестиваля. И, на самом деле, очень приятно и необычно слышать постоянно «Минск».

По сюжету фильма, французский кузен должен передать герою Гриши документы, с помощью которых его персонаж сможет уехать за границу. История подпольных махинаций явно отличается от популярной в белорусском кинематографе военной тематики.

Григорий Хейфец, студент БГЭУ, актер-любитель:

Кстати, эпизод, когда непосредственно паспорт передавался мне в руки, происходил в этой квартире.

Но не только привлекательные съемочные площадки сыграли главную роль во французско-белорусском киносотрудничестве. Свой творческий потенциал раскрыли и кадры отечественных кинокомпаний.

По некоторым данным, на съемки в Минске месье Деплешен потратил около 150 тысяч евро.

Валерий Дмитроченко, продюсер кинокомпании (Минск):

Художники, художники по костюмам, гримеры – это все было с нашей стороны. Параллельно были и французы, и наши. Потому что, естественно, художники французские не очень знают Советский Союз 80-х годов.

В рамках Каннского фестиваля в 2015 году прошли и переговоры о дальнейших совместных киносъемках. В проекте – четырехсерийный фильм о летчиках легендарного авиаполка «Нормандия-Неман».

Производственные мощности «Беларусьфильма» позволяют выпускать до 15 игровых лент в год. Использовать такой потенциал, помимо белорусских и российских кинематографистов, теперь будут и французы.

Александр Дормидонтов, главный инженер Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Более 100 лет изображение хранится на кинопленке, но в настоящее время современные технологии требуют перевода изображения в цифровой формат. Данное оборудование позволяет переводить в цифровой формат с негативных и позитивных кинопленок с разрешением до 6К.

Благодаря своевременному апгрейду, на базе «Беларусьфильма» теперь можно снимать любое кино, в том числе и со множественными спецэффектами. Такими, например, как в «Аватаре» или «Властелине колец».

Но для этого нужны многомиллионные бюджеты. А ведь иногда можно творить и без сумасшедших затрат.

Предприниматель Игорь Осмоловский в 40 лет решил приобщиться к киноискусству.

Игорь Осмоловский, кинорежиссер:

Золотые слова есть у Высоцкого: «Кто хочет, тот и может». Просто очень захотелось. Вот поэтому и собрались люди заинтересованные, к чему-то стремящиеся, которые хотели бы что-то оставить после себя – хорошее кино.

Первая же отснятая короткометражка Игоря Осмоловского приняла участие во многих популярных зарубежных кинофестах. 27-минутный «Гансиван» летал даже на лазурный берег, поэтому на свеженький короткий фильм 2015 года под названием «Хомут» семейный киноподряд Осмоловских (папа – режиссер, сын – продюсер) смело делают западные ставки.

Павел Осмоловский, кинопродюсер:

Это здорово, потому что это программа для перспективных режиссеров, которые ищут инвестиции для съемки полнометражного.

Кинематограф, заточенный под производство блокбастеров, с баснословной материально-технической базой – цель пока недосягаемая. Но формат авторского фестивального кино востребован и для белорусского зрителя, и за рубежом.