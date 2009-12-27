Юбилей знаменитой Галины Макаровой

Сегодня ей исполнилось бы 90 лет. Выдающуюся актрису театра и кино, народную артистку Беларуси и СССР любили буквально все.

С ее именем связана целая эпоха в национальном кинематографе. Хотя все могло быть иначе. Первые шаги в кино Макарова сделала достаточно поздно.

Кто бы мог подумать, что Галина Макарова, так называемая всесоюзная киношная бабушка, в молодости занималась мотокроссом, в 1937 году была чемпионкой республики. Еще увлекалась конным спортом и даже метала копье. Свои навыки Галина Макарова использовала и в творчестве.

Татьяна Костюнина, дочь Галины Макаровой:

– Я обожала спектакль «Аленький цветочек», она там играла Кикимору и придумывала себе по ходу роли всевозможные трюки, она вылетала на лиане на сцену – это были все ее фантазии. Она играла в Шекспире, она играла в нашей русской классике.

Разве могла девушка из Старобина, дочь репрессированного, работая в Минске санитаркой в больнице, мечтать о сцене Купаловского театра и тем более всесоюзной кинославе. Если бы не влиятельный отец подруги, Галина Макарова возможно так и осталась бы примой самодеятельности.

Геннадий Гарбук, народный артист Беларуси:

– У нее что ни роль – это учебник по системе Станиславского. Она всегда шла от себя: от своей физики, от своего голоса, способа мышления. Но это всегда был другой человек.

Она долго была актрисой второго плана, пока ее не приметил Андрей Макаенок. Именно для Макаровой он написал свою «Лявонiху на арбiце». В кино Галина Клементьевна снялась в 40 лентах. Свою первую серьезную роль она получила лишь в 57 лет. До последнего дня артистка была востребована режиссерами, правда всегда в одном образе.

Татьяна Костюнина, дочь Галины Макаровой:

– Она очень мечтала о какой-то исторической роли. Когда она посмотрела фильм «Гардемарины, вперед», там была роль настоятельницы монастыря, ей очень понравилась эта роль, Маркова ее исполняла, и мама сказала – как бы я сыграла эту роль!

На «Ленфильме» ее окрестили «Жан Габен в юбке», купаловцы наравне со Стефанией Станютой называли Макарову – наша «звезда Голливуда». Ее настоящее имя Агафья, девичья фамилия Чехович. Кто-то в театре однажды обронил – имя у тебя деревенское Агафья – будешь Галиной. А звучная фамилия досталась от первого мужа. Так и осталась Галина Макарова в истории и памяти поклонников великой женщиной и актрисой.