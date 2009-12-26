Сьюзан Бойл может исполнить заглавную песню в новом фильме «бондианы»

«Плавный и размашистый голос» Бойл напоминает голос легендарной Ширли Бэсси, которая исполнила песни к трем сериям про знаменитого британского суперагента, отмечает британское издание Mirror.

Перспектива стать исполнительницей музыкальной темы к этому фильму очень заинтриговала и взволновала шотландскую певицу. По словам композитора фильма Монти Нормана, «Сьюзан великолепна». «Они серьезно подумают над этим, так как она обладает правильным сильным голосом», — отметил композитор. А по мнению Ли Пфайффера, соавтора книги The Essential James Bond, «Сьюзан — это возвращение к тем великим дням, когда такие певицы, как Ширли Бэсси, удостаивались чести исполнять эти песни».

Главную роль в очередной, 23-й серии «бондианы», которая выйдет в 2011 году, снова сыграет британский актер и единственный блондин из всех «Бондов» Дэниэл Крейг, пишет NEWSru.com.