Императору Японии Акихито – 76 лет

Он является 125 по счету властителем Хризантемового престола.

Причем, династия монархов не прерывалась с момента формирования единого японского государства.

В стране Восходящего Солнца император является символом единства нации и эталоном моральных ценностей. О жизни его семьи показывают телепередачи и снимают фильмы. На примере монаршей фамилии воспитывается национальный дух японцев. К слову, Акихито – еще и ученый-ихтиолог, путешественник, посетивший десятки стран.

Императора Японии и народ этой страны с национальным праздником поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства выразил уверенность, что сотрудничество двух стран в различных сферах будет динамично развиваться.