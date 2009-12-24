В одном из костелов Гродно ожила старинная батлейка

Механизм, построенный в первой половине прошлого века, не работал почти 70 лет.

Гродненский францисканский костёл — единственный католический храм в городе, где традиционная рождественская батлейка ожила. Местный настоятель вместе с прихожанами реанимировал старинный механизм, созданный ещё в первой половине прошлого века.

Для отца Юзефа Рождество — праздник особенный, волшебный. Потому настоятель гродненского францисканского костела решил подарить это волшебство и другим. Вместе с прихожанами он почти месяц по крупицам восстанавливал старинную механическую батлейку. Сейчас традиционный рождественский сюжет оживает прямо на глазах.

Старинный механизм пролежал без движения почти 70 лет. В послевоенные годы его придумал один католический священник. Таким необычным образом он надеялся привлечь людей в храм. Однако, мечте не суждено было сбыться. Власти категорически запретили включать батлейку во время службы.

Всё это время батлейку бережно хранили в костёле. Чтобы механизм запустить снова, ксендзу Юзефу пришлось освоить профессию столяра-механика. Прихожанин Юрий Яколцевич тоже приложил руку к его восстановлению. Помогло студенческое увлечение техникой.

Весть о чудо-батлейке дошла и до монахов-францисканцев. Чтобы лично увидеть старинный механизм из Польши специально приехал брат Павел.

Увидеть возрожденную батлейку можно будет в течение месяца. Потом сооружение разберут и продолжат реставрацию. Уже к следующему Рождеству отец Юзеф планирует заставить фигурки не только двигаться, но и играть на музыкальных инструментах.