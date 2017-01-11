Юбилей белорусской поэзии: какие мероприятия планируются к 135-летию со дня рождения Янки Купалы

Новости Беларуси. Юбилей классика белорусской литературы.

11 января в музее Янки Купалы торжественно открылись празднования по случаю 135-летия со дня рождения поэта.

Они начались с презентации портрета Купалы работы русского художника Николая Павлова. Звучали в музее известные стихи классика, а также песни на его слова. О культурных событиях не только этого вечера, но и всего юбилейного года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

Народны прарок, паэт, пясняр. Яго вершы перакладзены амаль на 100 замежных моў. Напрыклад толькі гэтыя радкі:

«А хто там iдзе, а хто там iдзе

У агромнiстай такой грамадзе?

– Беларусы».

… гучаць адразу на 84 мовах.

Таким был и сам Купала. Силой своего поэтического таланта он определил сначала пути развития родного языка, литературы, культуры, а затем вообще подарит многим поколениям национальную идею.

Творческую деятельность художник слова начал в минской газете стихотворением «Мужык», а вот дебютный сборник произведений «Жалейка» все с тем же стихом «А хто там ідзе» вышел в свет в издательстве «Загляне сонца і ў наша аконца». Вот и оно! Возможно, глядя именно в это окно, Луцевич (настоящая фамилия поэта) напишет еще ряд произведений.

И, пожалуй, одно из самых значимых – первый белорусский сонет. Да, не Богданович!

Первым все-таки был гусляр Купала. А это уже окна вторые, через них он знакомился с Минском.

Галина Воронова, ведущий научный сотрудник Литературного музея Янки Купалы:

8-гадовым хлапчуком Ясь пацікавіуся ў бацькі, што гэта за незвычайны будынак. І бацька нібыта адказаў: «Сынок, гэта тэатр, але ен не для нас».

Но остановить желание Купалы быть частью красивого было уже невозможно. Музыка, которая доносилась с очередного представления, интересовала мальчишку все больше и больше. Годами позже здесь поставят его «Паўлінку» и «Раскіданае гняздо».

Галина Воронова:

Ен захоплена пісаў аб тым, што ў нейкі момант дзеянне са сцэны перайшло у залу. І не было ў гэтай зале ў той момант ні хама, ні пана...

Интересно, что в том же театре была поставлена и единственная при жизни Купалы постановка «Тутэйшыя». Автор, драматург и любитель искусства с театром дружил всю жизнь, присутствовал на репетиций своих пьес. А уже сегодня купаловцы в музее того, чье имя почетно носят, читали стихи.

Мария Захаревич, народная артистка Беларуси:

…Для ўпаўшых яе сiл

Складаў я гiмн пабедны…

И сегодня же в музее презентовали портрет Янки Купалы работы русского художника Николая Павлова.

Сергей Кандыбович, председатель федеральной национально-культурной автономии «Белорусы России»:

В аукционном доме был выставлен лот из 12 гравюр. Эта была под номером 2.

Игорь Марзалюк, доктор исторических наук, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Гэта сімвал Беларусі ХХ стагоддзя. Велічнай, трагічнай, шматпакутнай нашай гісторыі.

Это только первое мероприятие в юбилейный год художника. Впереди целый ряд выставок – Купала отправляется в кругосветку.

Елена Лешкович, директор Литературного музея Янки Купалы:

Пачынаем мы ўжо 18 студзеня у Варшаве. Пасля выстаўкі ў Грузіі, Арменіі, Славакіі, Латвіі, Літве, Украіне, Францыі.

А в день родного языка слова купаловского зазвучат уже из уст иностранных послов в нашей стране. На их родном языке.