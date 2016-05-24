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Яна Явич, писатель: Задача писателя – «зацепить» ребёнка, чтобы он, наконец, оторвался от компьютера!

24 мая 2016 08:13
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» –  писатель Яна Явич.

Яна, чем для Вас является слово?

Яна Явич, писатель:
– «Живи». Один вариант, и один ответ: «живи». С него начинается человеческая деятельность: трудовая, творческая, литературная.  

Необходимо ли как-то разделять «детские слова», «взрослые слова», слова, понятные детям? Или же нужно изначально детей приучать к тому, чтобы они понимали взрослую речь?

Яна Явич, писатель:
– Постепенно приучать. Я сама по образованию педагог и считаю, что, если к ребёнку подойти правильно, то он и словом пользоваться будет правильно в дальнейшем.

# Культура # Белорусские писатели # Фотофакт # Яна Явич

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