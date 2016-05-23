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Новое граффити в Минске: испанский художник украсил одно из столичных общежитий

23 мая 2016 17:38
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Новости Беларуси. Минск снова в центре мировой арт-культуры. Очередным заметным  произведением стала работа испанского художника на фасаде одного из столичных общежитий.

Граффитист изобразил фигуру молодого человека, который держит солнце. В настенной картине – только яркие краски. Своё отражение в работе нашел и белорусский орнамент. Мастер признался, что творил без эскиза — импровизировал прямо в процессе создания рисунка.

Напомню, улица Рабкоровская уже стала для минчан своеобразной арт-галереей под открытым небом. К примеру, более известная как «Девушка в вышиванке» работа попала в топ-10 ноябрьских граффити мира, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Культура # Граффити

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