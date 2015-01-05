Ядвига Поплавская и Александр Тиханович – о встрече Нового года в троллейбусе, на Дворцовой площади и утке с яблоками

К Ядвиге Поплавской и Александру Тихановичу программа «Большой завтрак» на СТВ заглянула на огонек буквально на минутку. Найти время в плотном расписании любимых артистов совсем не просто.

Александр Тиханович, народный артист Беларуси:

Как обычно, этот Новый год мы праздновали точно так же, как и многие годы: в дороге, либо с нашими друзьями, либо в каких-то праздничных мероприятиях.

Анастасия Тиханович, дочь, певица:

И в этом есть свои плюсы, потому что, например, несколько прошлых Новых годов, как только пробивали куранты, я ехала в город, потому что была запланирована работа на нескольких концертных площадках. Поэтому было замечательно встречать Новый год в родном городе Минске с дорогими минчанами, потому что, действительно, я никогда не думала до этого, что в городе настолько может быть многолюдно и весело. Очень приятно разделить вместе со всеми эти праздничные минуты только что наступившего Нового года.

Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси:

Традиция эта где-то в годах 70-х – начале 80-х. Мы провожали год, заезжая к маме Саши, к моей маме. В 12 часов мы должны были быть у нашего друга, мы к нему спешили, хотя бы успеть. И тут – застряли.

Александр Тиханович, народный артист Беларуси:

Мы ждали, шел троллейбус № 8 от моей мамы. Мы сели в троллейбус и поехали. Мы подъехали к Главпочтамту, и в это время стрелки часов приблизились к 12. Водитель остановил троллейбус, у нас была бутылка шампанского, мы ее вскрыли. Был стаканчик. Мы разлили шампанское, поздравили друг друга с Новым годом. Открыли нам дверь, мы вышли, перешли напротив, где жил наш товарищ. Нам отрыли дверь не на остановке, а там, где нам было нужно – напротив кинотеатра «Центральный». Мы вышли, перешли дорогу и встречали уже Новый год в компании друзей.

Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси:

Конечно, у нас другие ситуации были. В Питере.

Александр Тиханович, народный артист Беларуси:

Мы встречали на Дворцовой площади. Это был последний концерт. Было без двадцати четыре утра. Была полная площадь народу. 100, тысяч, наверное, человек. Может быть, и больше.

Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси:

И с детьми, семьями. И вот то, что Настя говорит. Действительно, так многолюдно, так прекрасно. Как, впрочем, в нашем чудесном Минске.

Из года в год, как фильм с «Легким паром», так и эти песни. Особенно «Завируха». Она же чисто такая снежная, новогодняя. И такая душевная.

Александр Тиханович, народный артист Беларуси:

Мы готовимся к Рождеству Христову. И, естественно, птица в яблоках.

Анастасия Тиханович, дочь, певица:

Все-таки Рождество у нас – это действительно тот праздник, который хочется отмечать всем вместе, обязательно посетить ночное богослужение, которое происходит на Рождество. И потом так здорово и замечательно, когда та самая Вифлеемская звезда взойдет, и уже действительно начинается празднование замечательного праздника. Прийти домой, в теплый дом. Заранее приготовленный стол, на котором стоит тот самый гусь с яблоками. Я, кстати, неоднократно баловала свою семью этим замечательным блюдом. Мне казалось, что это очень сложно готовить. На самом деле, ничего сложного. Сложно гуся хорошего найти.

Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси:

Настя такая молодец в этом отношении. И мы очень благодарны, потому что, действительно, когда приходишь под утро, настроение потрясающее, но усталость. Закончился пост, есть возможность разговеться, и на столе такая красота: свечи, гусь.

Александр Тиханович, народный артист Беларуси:

Пользуясь случаем, я хотел поздравить всех с наступившим Новым годом и с наступающим Рождеством Христовым. Пусть новый год будет счастливым и мирным. А Вифлеемская звезда своим светом ведет нас к вечной жизни. С праздником, дорогие друзья.