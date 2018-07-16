«Славянский базар-2018» близится к завершению: главные интриги церемонии закрытия

Новости Беларуси. Витебск прощается со «Славянским базаром». Церемония закрытия XXVII Международного фестиваля искусств вечером 16 июля в Летнем амфитеатре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из самых ожидаемых моментов – награждение победителей конкурса молодых исполнителей. Интрига сохраняется – по итогам двух дней одинаковое количество баллов набрали представители Румынии и Казахстана. Не меньше молодых исполнителей перед выходом на сцену волнуются и звезды шоу-бизнеса.

«Прорыв года», «Певица года», «Лучший клип»… В Украине Таяна стремительно набирает популярность, а все сольные концерты проходят с небывалыми аншлагами. В Витебске артистка впервые. Хотя могла сюда попасть 17 лет назад.