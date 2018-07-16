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«Славянский базар-2018» близится к завершению: главные интриги церемонии закрытия

16 июля 2018 17:16
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Новости Беларуси. Витебск прощается со «Славянским базаром». Церемония закрытия XXVII Международного фестиваля искусств вечером 16 июля в Летнем амфитеатре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из самых ожидаемых моментов – награждение победителей конкурса молодых исполнителей. Интрига сохраняется – по итогам двух дней одинаковое количество баллов набрали представители Румынии и Казахстана. Не меньше молодых исполнителей перед выходом на сцену волнуются и звезды шоу-бизнеса.

«Славянский базар-2018» близится к завершению: главные интриги церемонии закрытия-1

«Прорыв года», «Певица года», «Лучший клип»… В Украине Таяна стремительно набирает популярность, а все сольные концерты проходят с небывалыми аншлагами. В Витебске артистка впервые. Хотя могла сюда попасть 17 лет назад.

«Славянский базар-2018» близится к завершению: главные интриги церемонии закрытия-4

TAYANNA, артист (Украина):
Я много раз, на самом деле, смотрела по телевизору «Славянский базар», и мне хотелось побывать на этой сцене. У меня даже был отборочный тур на «Славянский базар» в Украине в 2001 году.

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«Славянский базар-2018» близится к завершению: главные интриги церемонии закрытия-7

«Славянский базар-2018» близится к завершению: главные интриги церемонии закрытия-9

«Славянский базар-2018» близится к завершению: главные интриги церемонии закрытия-11

Официально XXVII Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» завершается этой ночью грандиозным концертом. Однако впереди еще два дня будут слышны отголоски праздника. На сцену Летнего амфитеатра еще выйдут Елена Ваенга, Маша Распутина, Александр Буйнов, Тамара Гвердцители, Сосо Павлиашвили и многие другие.

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# Славянский базар в Витебске-2018 # Культура # Макс Барских # Александр Панайотов # Фотофакт

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