«Я замки за вас реконструировать и строить больше не буду». Замки Беларуси: что сделано?
Новости Беларуси. Величие, от которого захватывает дух. История, которую хочется знать. Коридоры, в которых стоит побывать хоть раз. Мирский, Несвижский, Коссовский. Замки и дворцы – культурная визитка Беларуси. Визитка, не потерять которую, дорогого стоило, рассказали в проекте «Сделано».
Неповторимый архитектурный ансамбль. Летопись в пять веков. И более двух миллионов посетителей. Сегодня Несвижский замок – обязательная локация для каждого туриста.
Множество экскурсий, постоянное пополнение коллекции экспонатов, антуражные фотозоны. Но так было не всегда.
От былого величия замок отделяли войны и века. В советские годы под сводами Несвижского расположился санаторий. Большинство ценностей Радзивиллов к тому времени по разным причинам покинули родные стены. Решение вернуть резиденции культурный лоск приняли в 1993 году. Тогда же был образован Национальный заповедник «Несвиж» и положено начало масштабной реконструкции.
Сергей Климов, директор Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:
Этот комплекс спасли, он был в плачевном состоянии, восстановили. Ну, и сейчас есть простор для творчества, дальше развивать, какие-то фрагменты приводить в надлежащее состояние.
Непростой этап для строителей и самого замка на личный контроль взял Президент. Внутреннее убранство, фортификацию, каплицы и изысканные залы первые посетители увидели в 2012 году, когда Несвижский отметил официальное открытие.
Этот год стал знаковым для еще 13 «запущенных» культурных сооружений. Программа «Замки Беларуси» стала чётким планом для архитекторов и реставраторов. Дедлайн – 4 года.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь, 2012 г.:
Я замки за вас реконструировать и строить не буду. Садитесь и думайте, какое будет у нас предприятие по реставрации. Всех в один кулак объединить. Мы там бешеные деньги тратим.
И это было сделано. Сегодня в Несвиж и Мир, Каменец и Новогрудок, Гольшаны и Лиду проложены тропы для всех ценителей архитектуры. Более 15 замков и их фрагментов – в Государственном списке историко-культурных ценностей, около 20 замчищ – памятники археологии.
Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
За годы нашего суверенитета мы привели в порядок более двух тысяч памятников архитектуры. Это огромные, колоссальные финансовые вложения.