«Я замки за вас реконструировать и строить больше не буду». Замки Беларуси: что сделано?

Новости Беларуси. Величие, от которого захватывает дух. История, которую хочется знать. Коридоры, в которых стоит побывать хоть раз. Мирский, Несвижский, Коссовский. Замки и дворцы – культурная визитка Беларуси. Визитка, не потерять которую, дорогого стоило, рассказали в проекте «Сделано».

Неповторимый архитектурный ансамбль. Летопись в пять веков. И более двух миллионов посетителей. Сегодня Несвижский замок – обязательная локация для каждого туриста.

Множество экскурсий, постоянное пополнение коллекции экспонатов, антуражные фотозоны. Но так было не всегда.

От былого величия замок отделяли войны и века. В советские годы под сводами Несвижского расположился санаторий. Большинство ценностей Радзивиллов к тому времени по разным причинам покинули родные стены. Решение вернуть резиденции культурный лоск приняли в 1993 году. Тогда же был образован Национальный заповедник «Несвиж» и положено начало масштабной реконструкции.

Сергей Климов, директор Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:

Этот комплекс спасли, он был в плачевном состоянии, восстановили. Ну, и сейчас есть простор для творчества, дальше развивать, какие-то фрагменты приводить в надлежащее состояние.

Непростой этап для строителей и самого замка на личный контроль взял Президент. Внутреннее убранство, фортификацию, каплицы и изысканные залы первые посетители увидели в 2012 году, когда Несвижский отметил официальное открытие.