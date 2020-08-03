Прямой эфир

«Я замки за вас реконструировать и строить больше не буду». Замки Беларуси: что сделано?

03 августа 2020 17:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Величие, от которого захватывает дух. История, которую хочется знать. Коридоры, в которых стоит побывать хоть раз. Мирский, Несвижский, Коссовский. Замки и дворцы – культурная визитка Беларуси. Визитка, не потерять которую, дорогого стоило, рассказали в проекте «Сделано».  

«Я замки за вас реконструировать и строить больше не буду». Замки Беларуси: что сделано?-1

Неповторимый архитектурный ансамбль. Летопись в пять веков. И более двух миллионов посетителей. Сегодня Несвижский замок – обязательная локация для каждого туриста.  

«Я замки за вас реконструировать и строить больше не буду». Замки Беларуси: что сделано?-4

«Я замки за вас реконструировать и строить больше не буду». Замки Беларуси: что сделано?-6

Множество экскурсий, постоянное пополнение коллекции экспонатов, антуражные фотозоны. Но так было не всегда.  

«Я замки за вас реконструировать и строить больше не буду». Замки Беларуси: что сделано?-9

«Я замки за вас реконструировать и строить больше не буду». Замки Беларуси: что сделано?-11

От былого величия замок отделяли войны и века. В советские годы под сводами Несвижского расположился санаторий. Большинство ценностей Радзивиллов к тому времени по разным причинам покинули родные стены. Решение вернуть резиденции культурный лоск приняли в 1993 году. Тогда же был образован Национальный заповедник «Несвиж» и положено начало масштабной реконструкции.  

Сергей Климов, директор Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:  
Этот комплекс спасли, он был в плачевном состоянии, восстановили. Ну, и сейчас есть простор для творчества, дальше развивать, какие-то фрагменты приводить в надлежащее состояние.  

Непростой этап для строителей и самого замка на личный контроль взял Президент. Внутреннее убранство, фортификацию, каплицы и изысканные залы первые посетители увидели в 2012 году, когда Несвижский отметил официальное открытие.

«Я замки за вас реконструировать и строить больше не буду». Замки Беларуси: что сделано?-14

«Я замки за вас реконструировать и строить больше не буду». Замки Беларуси: что сделано?-16

Этот год стал знаковым для еще 13 «запущенных» культурных сооружений. Программа «Замки Беларуси» стала чётким планом для архитекторов и реставраторов. Дедлайн – 4 года.  

«Я замки за вас реконструировать и строить больше не буду». Замки Беларуси: что сделано?-19

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь, 2012 г.:  
Я замки за вас реконструировать и строить не буду. Садитесь и думайте, какое будет у нас предприятие по реставрации. Всех в один кулак объединить. Мы там бешеные деньги тратим.

«Я замки за вас реконструировать и строить больше не буду». Замки Беларуси: что сделано?-22

И это было сделано. Сегодня в Несвиж и Мир, Каменец и Новогрудок, Гольшаны и Лиду проложены тропы для всех ценителей архитектуры. Более 15 замков и их фрагментов – в Государственном списке историко-культурных ценностей, около 20 замчищ – памятники археологии.  

«Я замки за вас реконструировать и строить больше не буду». Замки Беларуси: что сделано?-25

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:  
За годы нашего суверенитета мы привели в порядок более двух тысяч памятников архитектуры. Это огромные, колоссальные финансовые вложения.  

# Замки Беларуси # Культура # Александр Лукашенко # Сергей Климов # Юрий Бондарь # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В 2000-х зритель не шёл, средств не хватало. Как выживал Большой театр?
03 августа 2020 16:28

В 2000-х зритель не шёл, средств не хватало. Как выживал Большой театр?

Даже в войну показывали этот уникальный обряд, которым живёт Полесье
03 августа 2020 15:56

Даже в войну показывали этот уникальный обряд, которым живёт Полесье

Даже Президент пришёл на премьеру. Как изменился Купаловский за время реконструкции?
03 августа 2020 15:35

Даже Президент пришёл на премьеру. Как изменился Купаловский за время реконструкции?