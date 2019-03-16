Торжественно и элегантно. В Гродно студентов пригласили на весенний бал в Новый замок

Новости Беларуси. Возрождая традиции. Более ста молодых людей собрал в Гродно большой весенний бал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Танцевальный вечер прошел поистине с королевским размахом. А как иначе – ведь местом проведения стал гродненский Новый замок. Участие в нем приняли студенты местного университета. Будущие юристы, педагоги, инженеры, дизайнеры скользили по паркету Сенаторского зала как заправские танцоры.

Надо отметить, что пригласили на вечер только преуспевающих в учебе студентов. Это стало для них своеобразным поощрением и наградой за успехи в учебе. Ну а сам бал провели, сохранив все традиции: в сопровождении оркестра, салонными играми и, конечно, классами обучения танцевальному искусству.

Дарья Романовская, студент Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Мне кажется, что это какая-то особенная атмосфера, когда ты встречаешься в такой неофициальной обстановке, в красивом замке в бальном платье. Это не в каком-нибудь клубе, а именно вот в такой атмосфере. Это очень элегантно. Мне кажется, каждой девушке и парню это запомнится.

Диана Трофимович, председатель ППО студентов Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

В 2017-ом году зародилась такая прекрасная идея провести нечто наподобие светского раута, наподобие придворного бала. Согласитесь, это немножко нестандартное в наше время мероприятие.

В 18-ом веке в Новый замок съезжалась вся местная знать. Здесь проходили генеральные сеймы Речи Посполитой, в этих стенах принимались важные политические решения и, конечно, проводились роскошные приёмы и пышные балы. Сегодня история замерла в музейных экспонатах. Но иногда дух королевского замка оживает вновь: правда уже в современном оформлении.