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Молодые оперные солисты дебютируют в «Летучем Голландце» 14 марта в Большом

14 марта 2019 07:12
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Новости Беларуси. В Большом делают ставку на молодежь. За тем, как зажигаются новые белорусские звезды оперы и балета, зрители смогут наблюдать уже 14 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодые оперные солисты дебютируют в «Летучем Голландце» 14 марта в Большом-1

Вечером на сцене театра состоится дебют молодых оперных солистов в мистическом спектакле Рихарда Вагнера «Летучий голландец». Марта Данусевич исполнит партию Сенты, а Виктор Менделев – партию Эрика. Поддерживать коллег будут известные артисты: Станислав Трифонов, Василий Ковальчук, Наталья Акинина.

Молодые оперные солисты дебютируют в «Летучем Голландце» 14 марта в Большом-4

# Большой театр оперы и балета в Минске # Культура # Фотофакт

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