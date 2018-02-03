Десятки симфоний и музыка к многочисленным спектаклям: в Большом театре Андрея Мдивали с 80-летием поздравили друзья и коллеги

Новости Беларуси. Сотня хоров, свыше десятка симфоний и музыка к многочисленным спектаклям. Композитора Андрея Мдивани накануне чествовали в Большом театре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Еромкина, солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, заслуженный артист Республики Беларусь: Это музыка непростая, она очень мелодичная, местами кричащая, мурашки по телу бегут.

Апогей его театрального творчества – балет «Рогнеда». Его Мдивани создал вместе с Елизарьевым.

Анна Фокина, солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Каждый раз репетируя, соприкасаясь с этим спектаклем, я не перестаю восхищаться. Думаю, что этот спектакль радует наших зрителей.

Спектакль имел мировой успех, достаточно сказать, что на престижном Международном фестивале во Франции балет был отмечен высшей наградой – премией «Бенуа де ля Данс».