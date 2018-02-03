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Десятки симфоний и музыка к многочисленным спектаклям: в Большом театре Андрея Мдивали с 80-летием поздравили друзья и коллеги

03 февраля 2018 16:30
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Новости Беларуси. Сотня хоров, свыше десятка симфоний и музыка к многочисленным спектаклям. Композитора Андрея Мдивани накануне чествовали в Большом театре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки симфоний и музыка к многочисленным спектаклям: в Большом театре Андрея Мдивали с 80-летием поздравили друзья и коллеги -1

Поздравить музыканта с 80-летним юбилеем собрались поклонники, близкие и родные.

Десятки симфоний и музыка к многочисленным спектаклям: в Большом театре Андрея Мдивали с 80-летием поздравили друзья и коллеги -3

Апогей его театрального творчества – балет «Рогнеда». Его Мдивани создал вместе с Елизарьевым.

Ирина Еромкина, солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, заслуженный артист Республики Беларусь:
Это музыка непростая, она очень мелодичная, местами кричащая, мурашки по телу бегут.

Десятки симфоний и музыка к многочисленным спектаклям: в Большом театре Андрея Мдивали с 80-летием поздравили друзья и коллеги -5

Анна Фокина, солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Каждый раз репетируя, соприкасаясь с этим спектаклем, я не перестаю восхищаться. Думаю, что этот спектакль радует наших зрителей.

Спектакль имел мировой успех, достаточно сказать, что на престижном Международном фестивале во Франции балет был отмечен высшей наградой – премией «Бенуа де ля Данс».

Десятки симфоний и музыка к многочисленным спектаклям: в Большом театре Андрея Мдивали с 80-летием поздравили друзья и коллеги -7

Андрей Мдивани, композитор, народный артист Беларуси: 
Эта музыка получилась достаточно сложная, но публика принимала меня всегда хорошо. «Рогнеда» – это не просто вымышленное имя, эта настоящая жительница Беларуси. Ее жизнь, ее страдания – это было для белорусского зрителя близко.

Композитор не перестаёт писать. Недавнюю премьеру – опус «Полоцк» – в Белгосфилармонии озвучил симфонический оркестр под управлением Александра Анисимова. Совсем скоро увидят свет и две новые инструментальные пьесы юбиляра.

Десятки симфоний и музыка к многочисленным спектаклям: в Большом театре Андрея Мдивали с 80-летием поздравили друзья и коллеги -9
Десятки симфоний и музыка к многочисленным спектаклям: в Большом театре Андрея Мдивали с 80-летием поздравили друзья и коллеги -10
Десятки симфоний и музыка к многочисленным спектаклям: в Большом театре Андрея Мдивали с 80-летием поздравили друзья и коллеги -11
Десятки симфоний и музыка к многочисленным спектаклям: в Большом театре Андрея Мдивали с 80-летием поздравили друзья и коллеги -12
# Юбилеи # Ирина Еромкина

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