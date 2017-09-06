Немножко города моего детства: директор БелТА о выставке «Сравни Минск»

Новости Беларуси. Узнать, как выглядел Минск более века назад, можно в эти дни на фотовыставке «Сравни Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она 6 сентября открылась в столице.

Уникальный фотопроект Белорусского телеграфного агентства показывает главный город страны в развитии. Здесь представлены полсотни архивных работ, начиная с 1916 года. Редкие кадры рассказывают о строительстве первого государственного универмага, восстановлении Троицкого предместья и всего города из руин после Великой Отечественной войны.