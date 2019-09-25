Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Культура
  • «Это лучше, чем складывать губки бантиком и делать селфи с едой». Блогингу в сфере искусства обучают детей в Национальном художественном музее

«Это лучше, чем складывать губки бантиком и делать селфи с едой». Блогингу в сфере искусства обучают детей в Национальном художественном музее

25 сентября 2019 08:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мир Instagram устал от бесконечного самолюбования и селфи. Мыслить глобально и видеть красоту вокруг себя научит искусство. Еще пару месяцев назад Саша и Влада стеснялись опрашивать незнакомцев, а сейчас берут интервью и выкладывают в свои сториз про высокое искусство.

«Это лучше, чем складывать губки бантиком и делать селфи с едой». Блогингу в сфере искусства обучают детей в Национальном художественном музее-1

Александра Чернявская, блогер:
Мне очень понравилась картина Сумарева, на ней изображен разный возраст художника. Там есть и как он родился, как он выглядел в старости. Он нарисовал мелком «Мой дом».

«Это лучше, чем складывать губки бантиком и делать селфи с едой». Блогингу в сфере искусства обучают детей в Национальном художественном музее-4

Проводить уроки по блогингу в Национальном художественном музее впервые стали на летних каникулах, чтобы научить молодежь создавать качественный контент.

Светлана Анейко, учёный секретарь Национального художественного музея Республики Беларусь:
Мало просто увидеть красивую картину или достаточно интересный скульптурный объект, нужно уметь профессионально к нему подойти. И для этого нам потребовались и курсы актерского мастерства, пусть и небольшие, и техника речи, и даже такой небольшой фрагмент операторского мастерства.

«Это лучше, чем складывать губки бантиком и делать селфи с едой». Блогингу в сфере искусства обучают детей в Национальном художественном музее-7

В век гаджетов и погоне за подписчиками легко потерять свое «я». Проект «Арт-Азарт» помогает детям раскрываться и находить свои ключи в мир прекрасного. Сестры Васильевы окунулись в море Айвазовского и передали атмосферу в своем аккаунте.

«Это лучше, чем складывать губки бантиком и делать селфи с едой». Блогингу в сфере искусства обучают детей в Национальном художественном музее-10

Алена Мощенок, младший научный сотрудник отдела научно-просветительской работы Национального художественного музея Республики Беларусь:
Было запрещено пользоваться Интернетом, можно было читать книги и спрашивать у сотрудников музея про произведения, но публиковать только свое мнение.

«Это лучше, чем складывать губки бантиком и делать селфи с едой». Блогингу в сфере искусства обучают детей в Национальном художественном музее-13

Оранжевый проигрывает синему, обед и вечер – прайм-тайм для постов. Все решают идея и ракурс. Продвинутый блогер Павел Станкус знает формулу успеха.

Павел Станкус, преподаватель по блогингу:
Сфоткать красиво закат и поставить хэштег sunset, вы увидите миллион фотографий одинакового заката. Можно, например, солнце закрыть ладонью, вырезать какую-то фигурку и попробовать дать ей контровой свет все, что угодно, но не делать то, как делают все.

«Это лучше, чем складывать губки бантиком и делать селфи с едой». Блогингу в сфере искусства обучают детей в Национальном художественном музее-16

Саша Чернявская ведет свой блог на YouTube. На двухминутный стоп-моушн уходят часы работы. Но ко всему школьница подходит с душой и мечтает делать видеообзоры с выставок и вести гид по неформатному Минску.

«Это лучше, чем складывать губки бантиком и делать селфи с едой». Блогингу в сфере искусства обучают детей в Национальном художественном музее-19

Александра Чернявская:
Нам показывали разминку, как делают актеры перед тем, как выступать на сцене, чтобы не стесняться.

«Это лучше, чем складывать губки бантиком и делать селфи с едой». Блогингу в сфере искусства обучают детей в Национальном художественном музее-22

Алена Мощенок:
На момент окончания проекта около 100 подписчиков, для ребенка подросткового возраста это результат.

Для нового поколения важен пример и он должен быть уровне!

Павел Станкус:
Если же мы будем говорить, что вокруг нас есть искусство, это красиво, это лучше, чем складывать губки бантиком и делать селфи с едой, то они, соответственно, добьются больших результатов.

«Это лучше, чем складывать губки бантиком и делать селфи с едой». Блогингу в сфере искусства обучают детей в Национальном художественном музее-25

К слову, в Канаде сейчас ведутся эксперименты, чтобы убрать лайки из Instagram и вывести на пьедестал творчество.

Полина Васильева, блогер:
Надо более ценную какую-нибудь информацию выкладывать.

«Это лучше, чем складывать губки бантиком и делать селфи с едой». Блогингу в сфере искусства обучают детей в Национальном художественном музее-28

Влада Денисова, блогер:
Свои рисунки я тоже смогу похожим образом описывать и это будет у людей вызывать всякий интерес.

Выпускники обнадеживают. Обучать искусству онлайн обязательно продолжат в следующем сезоне.

# Национальный художественный музей Беларуси # Культура # Фотофакт # Культура

Другие новости рубрики

Все новости
Экскурсии по закулисью, постановки на улице и творческие встречи. Купаловский театр открыл 100-й сезон
21 сентября 2019 18:42

Экскурсии по закулисью, постановки на улице и творческие встречи. Купаловский театр открыл 100-й сезон

«Главное – не разбить кубок». Победа Елизаветы Мисниковой и другие яркие моменты нацотбора на детское «Евровидение-2019»
21 сентября 2019 17:07

«Главное – не разбить кубок». Победа Елизаветы Мисниковой и другие яркие моменты нацотбора на детское «Евровидение-2019»

«Песня о том, что человек может меняться». Елизавета Мисникова рассказала, о чём споёт на детском «Евровидении-2019»
21 сентября 2019 11:35

«Песня о том, что человек может меняться». Елизавета Мисникова рассказала, о чём споёт на детском «Евровидении-2019»