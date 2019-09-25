«Это лучше, чем складывать губки бантиком и делать селфи с едой». Блогингу в сфере искусства обучают детей в Национальном художественном музее

Мир Instagram устал от бесконечного самолюбования и селфи. Мыслить глобально и видеть красоту вокруг себя научит искусство. Еще пару месяцев назад Саша и Влада стеснялись опрашивать незнакомцев, а сейчас берут интервью и выкладывают в свои сториз про высокое искусство.

Александра Чернявская, блогер:

Мне очень понравилась картина Сумарева, на ней изображен разный возраст художника. Там есть и как он родился, как он выглядел в старости. Он нарисовал мелком «Мой дом».

Проводить уроки по блогингу в Национальном художественном музее впервые стали на летних каникулах, чтобы научить молодежь создавать качественный контент. Светлана Анейко, учёный секретарь Национального художественного музея Республики Беларусь:

Мало просто увидеть красивую картину или достаточно интересный скульптурный объект, нужно уметь профессионально к нему подойти. И для этого нам потребовались и курсы актерского мастерства, пусть и небольшие, и техника речи, и даже такой небольшой фрагмент операторского мастерства.

В век гаджетов и погоне за подписчиками легко потерять свое «я». Проект «Арт-Азарт» помогает детям раскрываться и находить свои ключи в мир прекрасного. Сестры Васильевы окунулись в море Айвазовского и передали атмосферу в своем аккаунте.

Алена Мощенок, младший научный сотрудник отдела научно-просветительской работы Национального художественного музея Республики Беларусь:

Было запрещено пользоваться Интернетом, можно было читать книги и спрашивать у сотрудников музея про произведения, но публиковать только свое мнение.

Оранжевый проигрывает синему, обед и вечер – прайм-тайм для постов. Все решают идея и ракурс. Продвинутый блогер Павел Станкус знает формулу успеха. Павел Станкус, преподаватель по блогингу:

Сфоткать красиво закат и поставить хэштег sunset, вы увидите миллион фотографий одинакового заката. Можно, например, солнце закрыть ладонью, вырезать какую-то фигурку и попробовать дать ей контровой свет – все, что угодно, но не делать то, как делают все.

Саша Чернявская ведет свой блог на YouTube. На двухминутный стоп-моушн уходят часы работы. Но ко всему школьница подходит с душой и мечтает делать видеообзоры с выставок и вести гид по неформатному Минску.

Александра Чернявская:

Нам показывали разминку, как делают актеры перед тем, как выступать на сцене, чтобы не стесняться.

Алена Мощенок:

На момент окончания проекта – около 100 подписчиков, для ребенка подросткового возраста – это результат. Для нового поколения важен пример и он должен быть уровне! Павел Станкус:

Если же мы будем говорить, что вокруг нас есть искусство, это красиво, это лучше, чем складывать губки бантиком и делать селфи с едой, то они, соответственно, добьются больших результатов.

К слову, в Канаде сейчас ведутся эксперименты, чтобы убрать лайки из Instagram и вывести на пьедестал творчество. Полина Васильева, блогер:

Надо более ценную какую-нибудь информацию выкладывать.