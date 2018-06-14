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«Я очень боялась, когда была на сцене»: лучшие моменты полуфинала «Живой классики»

14 июня 2018 20:07
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Новости Беларуси. Любить родное слово: полуфинал национального конкурса юных чтецов «Живая классика» завершился в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я очень боялась, когда была на сцене»: лучшие моменты полуфинала «Живой классики»-1

В нем приняли участие 30 ребят со всей страны. Со сцены прозвучала поэзия, которая давно стала наследием отечественной литературы. Участники удивляли артистизмом, декорациями и костюмами. Жюри отметило высокий уровень всех чтецов, однако в заключительный этап выбрали – такие условия конкурса – лишь 12 лучших.

Самые трогательные моменты выступлений в сюжете Дмитрия Бояровича.

# Конкурс «Жывая класіка» # Культура # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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