«Я очень боялась, когда была на сцене»: лучшие моменты полуфинала «Живой классики»

В нем приняли участие 30 ребят со всей страны. Со сцены прозвучала поэзия, которая давно стала наследием отечественной литературы. Участники удивляли артистизмом, декорациями и костюмами. Жюри отметило высокий уровень всех чтецов, однако в заключительный этап выбрали – такие условия конкурса – лишь 12 лучших.

Самые трогательные моменты выступлений в сюжете Дмитрия Бояровича.