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XXVI «Славянский базар в Витебске» признан самым коммерчески успешным за всю историю фестиваля

18 июля 2017 15:46
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Новости Беларуси. Об этом заявили 18 июля в Дирекции форума. Там уже не только считают «васильковую» выручку, но и принимают заявки от артистов на 2018 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 80 тысяч билетов купили зрители на концерты. С аншлагом прошли шоу не только в летнем амфитеатре, но и на театральных подмостках.

XXVI «Славянский базар в Витебске» признан самым коммерчески успешным за всю историю фестиваля-1

Александр Сидоренко, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Итоги, если говорить о цифрах для нас более, чем хорошие. Что касается реализации фестивальных билетов, мы выполнили свои планы и перевыполнили их на 106-107%. Для нас это очень хорошо. Уже очевидно, что у нас останется финансовый задел на следующий фестиваль.

Ну а фестивальная программа, несмотря на официальное закрытие форума, продолжается. 18 июля вечером – сольник кумира молодежи Егора Крида и уже традиционный концерт звезд шансона. На сцену выйдут Татьяна Буланова, Евгений Кемеровский, Денис Майданов, Методие Бужор и другие звезды. Ну а в качестве последнего фестивального аккорда 19 июля выступит группа «Сплин».

# Культура # Фотофакт # Александр Сидоренко # Славянский базар в Витебске-2017

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