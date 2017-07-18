XXVI «Славянский базар в Витебске» признан самым коммерчески успешным за всю историю фестиваля

Новости Беларуси. Об этом заявили 18 июля в Дирекции форума. Там уже не только считают «васильковую» выручку, но и принимают заявки от артистов на 2018 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 80 тысяч билетов купили зрители на концерты. С аншлагом прошли шоу не только в летнем амфитеатре, но и на театральных подмостках.