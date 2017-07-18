«Франциск Скорина и Мартин Лютер через 500 лет не забыты»: в Минске открылась выставка, посвященная двум легендам эпохи Возрождения
Новости Беларуси. Две легенды эпохи Возрождения. В Минске открылась выставка, посвященная Мартину Лютеру и Франциску Скорине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большая часть работ касается немецкого реформатора. Это документы-литографии о его жизни и творчестве, которые, впрочем, показывают и эпоху Реформации в целом. В том числе копии 95 тезисов, размещенных 500 лет назад на дверях Замковой церкви в Виттенберге.
Наряду с этим – и работы Аллы Губаревич. Гобелены – выполненные в авторской технике, повествуют о белорусском первопечатнике. Между тем, они могут быть использованы и как предметы интерьера.
Ольга Штокман, руководитель общественного объединения немецкой культуры «Мосты»:
Я очень рада, что ни Франциск Скорина, ни Мартин Лютер через 500 лет не забыты. Их вспоминают до сих пор. Значит, они действительно были очень нужные и своему веку, и остальным потомкам.
Алла Губаревич, художник:
Он вывел Беларусь на новый виток. Благодаря его работам, стараниям, Беларусь смогла интегрироваться в общеевропейскую, общемировую культуру. Она стала культурной державой.
Выставка работает в галерее «Университета культуры». Посетить ее можно до 25 июля.