«Франциск Скорина и Мартин Лютер через 500 лет не забыты»: в Минске открылась выставка, посвященная двум легендам эпохи Возрождения

Новости Беларуси. Две легенды эпохи Возрождения. В Минске открылась выставка, посвященная Мартину Лютеру и Франциску Скорине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большая часть работ касается немецкого реформатора. Это документы-литографии о его жизни и творчестве, которые, впрочем, показывают и эпоху Реформации в целом. В том числе копии 95 тезисов, размещенных 500 лет назад на дверях Замковой церкви в Виттенберге.

Наряду с этим – и работы Аллы Губаревич. Гобелены – выполненные в авторской технике, повествуют о белорусском первопечатнике. Между тем, они могут быть использованы и как предметы интерьера.