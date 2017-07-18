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Первую премию и главный приз «Славянского базара-2017» получил украинец Влад Сытник

18 июля 2017 07:31
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Новости Беларуси. Прощание «Славянки». Витебск в 26-й раз сказал международному фестивалю искусств «До новых встреч», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первую премию и главный приз «Славянского базара-2017» получил украинец Влад Сытник-1

Первую премию и главный приз «Славянского базара-2017» получил украинец Влад Сытник-3

17 июля ночью решилась судьба главной награды «Славянского базара». Интрига – кто же станет обладателем первого приза фестиваля – держалась до последнего. Определить лидера в 2017 году было действительно непросто. Сразу два претендента на победу – это участники из Беларуси и Украины – набрали одинаковое количество баллов. И вот решение жюри.

Первую премию и главный приз «Славянского базара-2017» получил украинец Влад Сытник-6

Ведущий международного фестиваля искусств «Славянский базар»:
Лауреат первой премии и обладатель специального приза «Лира» Влад Сытник, Украина.

Первую премию и главный приз «Славянского базара-2017» получил украинец Влад Сытник-9

Нашему конкурсанту – Егору Шаранкову – присуждена вторая премия.

Первую премию и главный приз «Славянского базара-2017» получил украинец Влад Сытник-12

Егор Шаранков, финалист Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017»:
Я доволен результатом, потому что я смог получить максимальные оценки среди всех участников. Я рад, что белорусские зрители в зале признали меня достойным этой награды. Жюри тоже заметило меня и не оставило в стороне.

Первую премию и главный приз «Славянского базара-2017» получил украинец Влад Сытник-15

Яркую точку в череде праздничных событий поставил концерт-закрытие. Выступили Лариса Долина, Валерий Меладзе, Стас Михайлов, Татьяна Буланова. По традиции зал был полон.

Первую премию и главный приз «Славянского базара-2017» получил украинец Влад Сытник-18

К слову, большинство концертов в Летнем амфитеатре прошли с аншлагом. А это значит, что в зрительном зале главной сценической площадки «Славянского базара» побывало более 60 тысяч человек.

# Культура # Фотофакт # Славянский базар в Витебске-2017

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