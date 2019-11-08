XXVI «Лiстапад» закончен. Рассказываем, кто победил и что ещё можно успеть посмотреть

Новости Беларуси. Разрешилась главная интрига «Лiстапада». Церемония закрытия 26-го минского кинофестиваля прошла в кинотеатре «Москва», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жюри раздало 24 награды. За эту неделю зрители увидели более 150 фильмов: картины из Европы, Африки, Америки. Так кто же получил Гран-при? С итогами кино-форума корреспондент Дмитрий Боярович.

«Лiстапад» закончен. Но 26-й фестиваль оставил свое послевкусие, и основная нота в нем – фильм «Атлантида». Фантасмагория от Валентина Васяновича о будущем Донбасса, имеющая награду Венеции – кстати, в эти дни взявшая второе место на кинофестивале в Токио – получила Гран-при в Минске.

Игорь Сукманов, директор программ игрового кино XXVI Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:

Эта картина весьма профессиональная с точки зрения именно режиссерской профессии. Она очень лаконична, она очень аскетична, она отбрасывает все ненужное, акцентируя внимание на главном: как вернуться к самому себе и как обрести вот эту веру в жизнь.

Фурор на «Листападе» произвел фильм «Тело божие». Польская картина от Яна Комаса получила сразу несколько наград – приз зрительских симпатий, приз за лучшую режиссуру, а также специальный от жюри. Лента о духовном преображении не оставила равнодушными ни критиков, ни обывателей.

Из белорусских фильмов победу праздновала лента с интригующим названием «Пляж – лес – тамбур» от Кирилла Галицкого и Светланы Козловской. Больше всех наград собрал фильм «Сумма» и лично Андрей Кутило.

Международное жюри кинопрессы отметило картину «Лиллиан». Хроника медленного исчезновения, странствие вникуда – так отзываются критики о деформации героини.

Карлос Кинтела, председатель жюри основного конкурса игрового кино XXVI Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:

Все фильмы были уникальны, и было очень сложно выбирать победителей. Что касается основного конкурса игрового кино, то мы спорили порой по 7-8 часов, выбирая лучшие картины, ведь членов жюри несколько, и у всех своя позиция.

Лучшим молодым кино признали словацкий фильм «Планета Гелница». А из документального – «Нашу машину времени». Автобиографический спектакль от китайских режиссеров Сунь и Лео Чиан показывает борьбу героев с неизбежным: смертью.

Наталья Карчевская, первый заместитель министра культуры Беларуси:

Этот шаг наш, который сделан к радости, что в следующем году он будет продолжен и будет еще много-много интересных работ.

Мингорисполком отметил фильм «Отец». Специальный приз Президента Беларуси «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве» достался Кшиштофу Занусси. Известный режиссер представил в Минске свою новую картину «Эфир», а еще был председателем жюри Национального конкурса. Вторую награду от главы государства «За гуманизм и духовность в кино» получил китайский режиссер Хуан Хуан.

Хуан Хуан, режиссер (Китай):

Гуманизм помогает людям обратить внимание на проблемы, которые есть в мире. К примеру, бедность, проблемы экологии. Фильмы, в которых он есть, делают зрителей добрее. Гуманных фильмов должно быть уж точно больше, чем боевиков или военных картин.