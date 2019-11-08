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«Будет много премьер». Сольный концерт Инны Афанасьевой пройдёт в Минске

08 ноября 2019 08:28
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В ее творческом багаже более 200 песен на русском, белорусском, польском и украинском языках. Каждое ее выступление затрагивает тонкие струны души любого слушателя.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заслуженная артистка Республики Беларусь Инна Афанасьева.

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Готова новая программа. Чем будете удивлять поклонников?

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Новыми песнями, любимыми хитами, новыми образами, а, вообще, просто хочется, чтобы у всех было хорошее настроение.

Это будет живая музыка?

Инна Афанасьева:
Конечно. Я уже очень многие годы стараюсь и стремлюсь к тому, чтобы это было, все-таки, живое звучание, хотя не всегда это очень просто делать. Но тем не менее мне хочется, чтобы люди, которые приходят на мои сольные концерты не слушали фонограмму, а имели возможность услышать настоящую и красивую музыку.

«Будет много премьер». Сольный концерт Инны Афанасьевой пройдёт в Минске-1

О чем будут новые песни в этом концерте?

Инна Афанасьева:
Конечно, все песни о любви. Это то чувство, с которым мы живем, приходим в этот мир и стремимся к нему. О любви счастливой, непонятой, неразделенной и объединенной. В этом концерте будет много премьер, поэтому программа называется «Новое и лучшее». Мы совместили новые песни, которые готовились специально для этого концерта, и те песни, которые были такими знаковыми, некоторым из них по 30 лет, они будут звучать по-новому.

Где и когда концерт состоится?

Инна Афанасьева:
16 ноября во Дворце Республики в Минске. Жду вас, приходите!

# Белорусские исполнители # Культура # Инна Афанасьева # Фотофакт

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