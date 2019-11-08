«Будет много премьер». Сольный концерт Инны Афанасьевой пройдёт в Минске

В ее творческом багаже более 200 песен на русском, белорусском, польском и украинском языках. Каждое ее выступление затрагивает тонкие струны души любого слушателя.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заслуженная артистка Республики Беларусь – Инна Афанасьева.

«Я висела на одной руке с микрофоном, ноги болтаются». Инна Афанасьева – о курьёзе на праздновании 1000-летия Бреста

Готова новая программа. Чем будете удивлять поклонников?

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Новыми песнями, любимыми хитами, новыми образами, а, вообще, просто хочется, чтобы у всех было хорошее настроение.

Это будет живая музыка?

Инна Афанасьева:

Конечно. Я уже очень многие годы стараюсь и стремлюсь к тому, чтобы это было, все-таки, живое звучание, хотя не всегда это очень просто делать. Но тем не менее мне хочется, чтобы люди, которые приходят на мои сольные концерты не слушали фонограмму, а имели возможность услышать настоящую и красивую музыку.