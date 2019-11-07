Елена Спиридович: когда «Славянский базар» хотели провести в другой стране, была в шоке – у него должна быть родина

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

«Славянский базар» собирает тысяч гостей, как тогда это было принято говорить, из ближнего и дальнего зарубежья. Чтобы избавить их от общения с уличными менялами, в Витебске печатают собственные деньги – «васильки».

Правда, действительны они только неделю в году и только в этом городе. Очень быстро средство расчета стало фактически национальным белорусским сувениром. Сэкономить «васильки» и увезти с собой на память о Беларуси пытаются даже звезды первой величины.

«Славянский базар» – ровесник белорусской независимости. За четверть века он вырос из музыкального форума в один из авторитетных фестивалей планеты, что подтвердила Всемирная ассоциация фестивалей. А ведь в самом начале пути его витебская прописка была под большим вопросом.

Елена Спиридович, застуженная артистка Республики Беларусь:

«Почему бы», – говорили они, – «один год фестиваль не провести в Болгарии. А почему бы фестиваль не провести на корабле, открытие сделать в одной стране, а закрытие в другой стране?»

Если честно, я была в шоке, потому что я точно знаю, что у фестиваля должна быть родина. Должно быть место, где его корни. Тогда родятся традиции, тогда родится атмосфера, которая сделает этот фестиваль отличным от других.

Со «Славянским базаром» произошло лучшее, что могло произойти в этой ситуации: за него заступился Президент страны.