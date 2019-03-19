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XII «Шлягеры на все времена» в Минске: что будут играть 19 марта

19 марта 2019 06:48
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Новости Беларуси. «Шлягеры на все времена»: праздник живого звука радует минских меломанов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

XII «Шлягеры на все времена» в Минске: что будут играть 19 марта-1

«Настоящий джаз» открыл музыкальный фестиваль вечером 18 марта. Биг-бэнд национального оркестра исполнил всемирно известные хиты. Кстати, концерт посвящен 80-летию государственного джаз-оркестра БССР под руководством легендарного Эдди Рознера. За дирижерским пультом – маэстро Михаил Финберг – единственный профессор на отечественной эстраде.

XII «Шлягеры на все времена» в Минске: что будут играть 19 марта-4

А вечером 19 марта сыграют в честь юбилея «Примадонны». Солисты исполнят самые популярные песни из репертуара Аллы Пугачевой в новых аранжировках.

# Концерт в Минске # Культура # Алла Пугачёва # Фотофакт

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