XII «Шлягеры на все времена» в Минске: что будут играть 19 марта

Новости Беларуси. «Шлягеры на все времена»: праздник живого звука радует минских меломанов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Шлягеры на все времена»: праздник живого звука радует минских меломанов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Настоящий джаз» открыл музыкальный фестиваль вечером 18 марта. Биг-бэнд национального оркестра исполнил всемирно известные хиты. Кстати, концерт посвящен 80-летию государственного джаз-оркестра БССР под руководством легендарного Эдди Рознера. За дирижерским пультом – маэстро Михаил Финберг – единственный профессор на отечественной эстраде.
А вечером 19 марта сыграют в честь юбилея «Примадонны». Солисты исполнят самые популярные песни из репертуара Аллы Пугачевой в новых аранжировках.