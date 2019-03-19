«То, что я сам пережил»: в Минске презентовали книгу бывших узников Озаричского лагеря смерти

Новости Беларуси. Книгу бывших узников Озаричей представили в Национальной библиотеке. Презентация посвящена 75-летию освобождения лагеря смерти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авторы издания – Аркадий Шкуран и Михаил Синкевич – собрали исторические материалы реальных событий, которые произошли на Полесье в марте 1944-го. Оккупанты создали здесь три временных лагеря, куда под видом эвакуации были доставлены более 50 тысяч мирных жителей. Около 20 тысяч из них были убиты.

Аркадий Шкуран, писатель:

В книге изложены и личные мои воспоминания, и документально подтверждено то, что происходило там. То, что я сам пережил и видел горы трупов. Книга называется «Трагедия и память». Трагедия – то, что было, и память – что мы помним.