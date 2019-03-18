Эпизоды из жизни и необычные природные явления. Что посмотреть на выставке «Акваконцепт» в Национальной библиотеке

Новости Беларуси. В Национальной библиотеке открылась выставка «Акваконцепт». Экспозиция объединила в себе работы 28 авторов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Свои концептуальные акварельные картины выставили как профессиональные художники, так и студенты. Картины написаны в разных стилях.

Владимир Рынкевич, организатор выставки:

Было прислано много заявок – их количество более трех раз превышало возможности этого зала. Художники, которые подавали заявки, не обратили внимание, что эта живопись концептуальная, акварель концептуальная, то есть на первом месте стоит задумка.

Выставка объединяет не связанные на первый взгляд случайные эпизоды жизни, необычные природные явления и окружающие нас объекты. И только внимательный зритель сможет соединить отдельные элементы в целостную картину.