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Эпизоды из жизни и необычные природные явления. Что посмотреть на выставке «Акваконцепт» в Национальной библиотеке

18 марта 2019 20:22
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Новости Беларуси. В Национальной библиотеке открылась выставка «Акваконцепт». Экспозиция объединила в себе работы 28 авторов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Эпизоды из жизни и необычные природные явления. Что посмотреть на выставке «Акваконцепт» в Национальной библиотеке -1

Эпизоды из жизни и необычные природные явления. Что посмотреть на выставке «Акваконцепт» в Национальной библиотеке -3

Свои концептуальные акварельные картины выставили как профессиональные художники, так и студенты. Картины написаны в разных стилях.

Эпизоды из жизни и необычные природные явления. Что посмотреть на выставке «Акваконцепт» в Национальной библиотеке -6

Владимир Рынкевич, организатор выставки:
Было прислано много заявок – их количество более трех раз превышало возможности этого зала. Художники, которые подавали заявки, не обратили внимание, что эта живопись концептуальная, акварель концептуальная, то есть на первом месте стоит задумка.

Выставка объединяет не связанные на первый взгляд случайные эпизоды жизни, необычные природные явления и окружающие нас объекты. И только внимательный зритель сможет соединить отдельные элементы в целостную картину.

# Выставки в Минске # Культура # Фотофакт

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