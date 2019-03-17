«Невероятные эмоции я испытываю». Ваня Здонюк представит Беларусь на «Славянском базаре»

Новости Беларуси. Беларусь на «Славянском базаре» в Витебске представит Ваня Здонюк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 19-летний минчанин стал победителем национального отбора, который закончился накануне поздно вечером в Орше.

Национальному финалу предшествовали отборочные туры, которые прошли по всей стране. На заключительном этапе выступили 10 конкурсантов. Каждый исполнил по две песни.

Одна из них – произведение белорусских авторов, другая – зарубежный хит. За каждую жюри выставляло свои оценки, а потом баллы суммировались.

Интрига сохранялась до последнего, а победитель опередил конкурентов с минимальным преимуществом – всего в один бал. Ваня Здонюк учится на третьем курсе университета культуры. Диплом победителю вручил председатель жюри конкурса, народный артист Беларуси Михаил Финберг.

Ваня Здонюк, победитель финального этапа национального отбора конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» (Минск):

Это сейчас невероятные эмоции, друзья, я испытываю, потому что ты ждёшь победы, но всё равно невероятные эмоции ты ощущаешь, когда тебя объявляют, это очень круто.

Я хочу выразить огромную благодарность всем зрителям. Ваша поддержка – это невероятно. Это эйфория. Большое спасибо членам жюри.