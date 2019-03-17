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«Невероятные эмоции я испытываю». Ваня Здонюк представит Беларусь на «Славянском базаре»

17 марта 2019 12:19
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Новости Беларуси. Беларусь на «Славянском базаре» в Витебске представит Ваня Здонюк,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 19-летний минчанин стал победителем национального отбора, который закончился накануне поздно вечером в Орше.

«Невероятные эмоции я испытываю». Ваня Здонюк представит Беларусь на «Славянском базаре»-1

«Невероятные эмоции я испытываю». Ваня Здонюк представит Беларусь на «Славянском базаре»-3

Национальному финалу предшествовали отборочные туры, которые прошли по всей стране. На заключительном этапе выступили 10 конкурсантов. Каждый исполнил по две песни.

«Невероятные эмоции я испытываю». Ваня Здонюк представит Беларусь на «Славянском базаре»-6

Одна из них – произведение белорусских авторов, другая – зарубежный хит. За каждую жюри выставляло свои оценки, а потом баллы суммировались.

«Невероятные эмоции я испытываю». Ваня Здонюк представит Беларусь на «Славянском базаре»-9

Интрига сохранялась до последнего, а победитель опередил конкурентов с минимальным преимуществом – всего в один бал. Ваня Здонюк учится на третьем курсе университета культуры. Диплом победителю вручил председатель жюри конкурса, народный артист Беларуси Михаил Финберг.

«Невероятные эмоции я испытываю». Ваня Здонюк представит Беларусь на «Славянском базаре»-12

Ваня Здонюк, победитель финального этапа национального отбора конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» (Минск):
Это сейчас невероятные эмоции, друзья, я испытываю, потому что ты ждёшь победы, но всё равно невероятные эмоции ты ощущаешь, когда тебя объявляют, это очень круто.

Я хочу выразить огромную благодарность всем зрителям. Ваша поддержка – это невероятно. Это эйфория. Большое спасибо членам жюри.

«Невероятные эмоции я испытываю». Ваня Здонюк представит Беларусь на «Славянском базаре»-15

Ваня Здонюк в ближайшее время планирует определиться с репертуаром, с которым поедет в Витебск. Напомним, в Орше также определили и детского представителя на конкурсе «Славянский базар». Им стала 11-летняя минчанка Ксения Галецкая.

# Славянский базар в Витебске-2019 # Культура # Иван Здонюк # Фотофакт

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