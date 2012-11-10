X Республиканская духовно-просветительская акция «Семья. Единение. Отечество» прошла в Заславле

Новости Беларуси. «Семья. Единение. Отечество». Заславль принимал X, юбилейную, Республиканскую духовно-просветительскую акцию. Программа уже получила признание в России, Польше, Латвии и Чехии. Благодарный отклик нашла она и в Беларуси.

На протяжении недели жители Минской области принимали участие в благотворительных концертах и акциях, беседовали со священниками и психологами, посещали выставки православной литературы. Программа помогла людям внимательнее относиться к своим семьям и привнесла в них как можно больше любви и добра.

10 ноября заславчане чествовали лауреатов премии в области литературы. А кульминацией акции стал Крестный ход. Сотни людей с иконами под колокольный звон и песнопения прошли по улицам города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Батура, председатель Минского облисполкома:

Один из главных приоритетов, которые приняты в программе социально-экономического развития нашего государства, – это человеческий фактор, человеческий потенциал. А то, что мы сегодня участвуем в этой акции – это как раз борьба за человека.

Татьяна Дашкевич, лауреат Минской областной премии в области литературы:

Замечательная идея. Потому что семья – это центр вселенной для каждого человека. Каждый человек выходит из семьи, родом из детства.