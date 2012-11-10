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X Республиканская духовно-просветительская акция «Семья. Единение. Отечество» прошла в Заславле

10 ноября 2012 13:21
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Новости Беларуси. «Семья. Единение. Отечество». Заславль принимал X, юбилейную, Республиканскую духовно-просветительскую акцию. Программа уже получила признание в России, Польше, Латвии и Чехии. Благодарный отклик нашла она и в Беларуси.

На протяжении недели жители Минской области принимали участие в благотворительных концертах и акциях, беседовали со священниками и психологами, посещали выставки православной литературы. Программа помогла людям внимательнее относиться к своим семьям и привнесла в них как можно больше любви и добра.

10 ноября заславчане чествовали лауреатов премии в области литературы. А кульминацией акции стал Крестный ход. Сотни людей с иконами под колокольный звон и песнопения прошли по улицам города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Батура, председатель Минского облисполкома:
Один из главных приоритетов, которые приняты в программе социально-экономического развития нашего государства, – это человеческий фактор, человеческий потенциал. А то, что мы сегодня участвуем в этой акции – это как раз борьба за человека.

Татьяна Дашкевич, лауреат Минской областной премии в области литературы:
Замечательная идея. Потому что семья – это центр вселенной для каждого человека. Каждый человек выходит из семьи, родом из детства.

# Культура # Акции # Фотофакт

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