Прямой эфир

Около полутысячи гостей ожидается на первом благотворительном дворцовом балу в Несвиже 10 ноября

10 ноября 2012 13:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Около полутысячи гостей ожидается на первом благотворительном дворцовом балу в Несвиже. 10 ноября гости резиденции знатного рода ощутят размах и роскошь старинного шляхетского раута. Яркие факелы, конные рыцари, красная ковровая дорожка и шампанское – именно так в эту ночь будет встречать дворец долгожданных посетителей.

Также специально для участников светского приема готовится аукцион по сбору средств на восстановление памятника XVI века – Новогрудского замка в Гродненской области.

На белорусской земле балы начали устраивать в XVIII столетии, и самые яркие из них проходили именно у Радзивиллов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Благотворительность # Несвижский замок

Другие новости рубрики

Все новости
08 ноября 2012 17:38

Международный танцевальный конкурс «Славянский кубок» собрал в Минске десятки коллективов

08 ноября 2012 16:50

Международный день КВН: Клуб веселых и находчивых отмечает 51-летие

08 ноября 2012 14:01

Фотовыставка, посвященная событиям Первой мировой войны, открылась в Вилейском центре эстетического воспитания