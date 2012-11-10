Новости Беларуси. Около полутысячи гостей ожидается на первом благотворительном дворцовом балу в Несвиже. 10 ноября гости резиденции знатного рода ощутят размах и роскошь старинного шляхетского раута. Яркие факелы, конные рыцари, красная ковровая дорожка и шампанское – именно так в эту ночь будет встречать дворец долгожданных посетителей.

Также специально для участников светского приема готовится аукцион по сбору средств на восстановление памятника XVI века – Новогрудского замка в Гродненской области.

На белорусской земле балы начали устраивать в XVIII столетии, и самые яркие из них проходили именно у Радзивиллов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.