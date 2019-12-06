Взгляд со стороны на актуальные проблемы. Работы на тему гендерных стереотипов представили на выставке в Минске
Новости Беларуси. Гендерные стереотипы развеивают в Беларуси. В Минске презентовали работы художников, фотографов и журналистов на тему равноправия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это победители конкурса «Искусство против стереотипов». На проблему XXI века откликнулись авторы-женщины. В каждой работе – взгляд со стороны на вопросы насилия в семье, взаимоотношения полов, воспитание детей.
Проект минской молодежи уже поддержало международное сообщество. На престижном европейском конкурсе он вошел в пятерку лучших.
Дарья Бурло, участница проекта:
Изначально были равны женское и мужское начало, но потом произошел между ними разлад. И вот я хотела это показать в своей работе. Первая часть – это женское. Вторая часть – это мужское. И третья работа – это уже разлад между ними.
Дарья Пуренок, участница проекта:
Решила показать основные эмоции, переживающие. Это глаза, губы, руки. То, что передает эмоции человека.
Выставка продлится до конца февраля. Кстати, в начале 2020 года в нашей стране разработают новый национальный план по обеспечению гендерного равенства. Например, планируется ввести отпуск по уходу за ребенком на две недели для отцов в течение полугода после рождения малыша. А женщинам предложат работать дистанционно, чтобы в декрете они могли заниматься карьерой.