Взгляд со стороны на актуальные проблемы. Работы на тему гендерных стереотипов представили на выставке в Минске

Новости Беларуси. Гендерные стереотипы развеивают в Беларуси. В Минске презентовали работы художников, фотографов и журналистов на тему равноправия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это победители конкурса «Искусство против стереотипов». На проблему XXI века откликнулись авторы-женщины. В каждой работе – взгляд со стороны на вопросы насилия в семье, взаимоотношения полов, воспитание детей.