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Взгляд со стороны на актуальные проблемы. Работы на тему гендерных стереотипов представили на выставке в Минске

06 декабря 2019 07:07
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Новости Беларуси. Гендерные стереотипы развеивают в Беларуси. В Минске презентовали работы художников, фотографов и журналистов на тему равноправия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это победители конкурса «Искусство против стереотипов». На проблему XXI века откликнулись авторы-женщины. В каждой работе – взгляд со стороны на вопросы насилия в семье, взаимоотношения полов, воспитание детей.

Взгляд со стороны на актуальные проблемы. Работы на тему гендерных стереотипов представили на выставке в Минске-1

Взгляд со стороны на актуальные проблемы. Работы на тему гендерных стереотипов представили на выставке в Минске-3

Взгляд со стороны на актуальные проблемы. Работы на тему гендерных стереотипов представили на выставке в Минске-5

Взгляд со стороны на актуальные проблемы. Работы на тему гендерных стереотипов представили на выставке в Минске-7

Проект минской молодежи уже поддержало международное сообщество. На престижном европейском конкурсе он вошел в пятерку лучших.

Взгляд со стороны на актуальные проблемы. Работы на тему гендерных стереотипов представили на выставке в Минске-10

Дарья Бурло, участница проекта:
Изначально были равны женское и мужское начало, но потом произошел между ними разлад. И вот я хотела это показать в своей работе. Первая часть – это женское. Вторая часть – это мужское. И третья работа – это уже разлад между ними.

Взгляд со стороны на актуальные проблемы. Работы на тему гендерных стереотипов представили на выставке в Минске-13

Взгляд со стороны на актуальные проблемы. Работы на тему гендерных стереотипов представили на выставке в Минске-15

Взгляд со стороны на актуальные проблемы. Работы на тему гендерных стереотипов представили на выставке в Минске-17

Дарья Пуренок, участница проекта:
Решила показать основные эмоции, переживающие. Это глаза, губы, руки. То, что передает эмоции человека.

Выставка продлится до конца февраля. Кстати, в начале 2020 года в нашей стране разработают новый национальный план по обеспечению гендерного равенства. Например, планируется ввести отпуск по уходу за ребенком на две недели для отцов в течение полугода после рождения малыша. А женщинам предложат работать дистанционно, чтобы в декрете они могли заниматься карьерой.

Взгляд со стороны на актуальные проблемы. Работы на тему гендерных стереотипов представили на выставке в Минске-20

Взгляд со стороны на актуальные проблемы. Работы на тему гендерных стереотипов представили на выставке в Минске-22

Взгляд со стороны на актуальные проблемы. Работы на тему гендерных стереотипов представили на выставке в Минске-24

Взгляд со стороны на актуальные проблемы. Работы на тему гендерных стереотипов представили на выставке в Минске-26

# Выставки в Минске # Культура # Дарья Бурло # Дарья Пуренок # Фотофакт

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