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Как поддерживали Naviband на Евровидении в Киеве – видеофакт

14 мая 2017 13:29
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Новости Беларуси. Десятки белорусских флагов в поддержку группы «Naviband» взмывали над главной ареной песенного конкурса «Евровидение» накануне. В финале участники от нашей страны стали семнадцатыми. Всего за победу боролись 26 исполнителей.

Удача улыбнулась португальскому артисту. Сальвадор пел песню о любви, так же, как и белорусский дуэт, на родном языке.

К слову, выступление наших конкурсантов имело необычный финал. Поцелуй Артема и Ксении раскрыл их тайну для многих. Они – муж и жена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Евровидение 2017

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