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Выставка западноевропейской живописи и декоративно-прикладного искусства XVIII–XIX веков из частных коллекций открылась в Бресте

17 мая 2017 07:37
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Новости Беларуси. Подарок всем ценителям искусства в преддверии Международного дня музеев сделали в Бресте.

Выставка западноевропейской живописи и декоративно-прикладного искусства XVIII–XIX веков из частных коллекций открылась в Бресте-1

На суд публики представили картины всемирно известных художников Франции, Англии и Германии и Австрии ХVIII и ХІХ веков.

Выставка западноевропейской живописи и декоративно-прикладного искусства XVIII–XIX веков из частных коллекций открылась в Бресте-4

Все они, а также предметы декоративно прикладного искусства – редкие скульптуры, кувшины, часы и вазы – долгое время находились в частных коллекциях.

Выставка западноевропейской живописи и декоративно-прикладного искусства XVIII–XIX веков из частных коллекций открылась в Бресте-7

Например, баталист Орас Верне писал даже для Версальского музея. Сегодня картину кисти известного француза могут увидеть и брестчане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка западноевропейской живописи и декоративно-прикладного искусства XVIII–XIX веков из частных коллекций открылась в Бресте-10

Выставка западноевропейской живописи и декоративно-прикладного искусства XVIII–XIX веков из частных коллекций открылась в Бресте-12

Светлана Томчук, директор Музея истории города Бреста:
Это событийная выставка. И еще она хороша тем, что она может показать, как государственные учреждения могут сотрудничать с частными коллекционерами. Потому что мы все делаем одно дело.

Выставка западноевропейской живописи и декоративно-прикладного искусства XVIII–XIX веков из частных коллекций открылась в Бресте-15

Всего же на выставке представили 16 новых редких экспонатов. Увидеть их можно будет в Музее истории города Бреста до 1 июня.

Выставка западноевропейской живописи и декоративно-прикладного искусства XVIII–XIX веков из частных коллекций открылась в Бресте-18

# Культура # Выставки в Беларуси и мире

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