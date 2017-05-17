Выставка западноевропейской живописи и декоративно-прикладного искусства XVIII–XIX веков из частных коллекций открылась в Бресте

Новости Беларуси. Подарок всем ценителям искусства в преддверии Международного дня музеев сделали в Бресте.
Новости Беларуси. Подарок всем ценителям искусства в преддверии Международного дня музеев сделали в Бресте.
На суд публики представили картины всемирно известных художников Франции, Англии и Германии и Австрии ХVIII и ХІХ веков.
Все они, а также предметы декоративно прикладного искусства – редкие скульптуры, кувшины, часы и вазы – долгое время находились в частных коллекциях.
Например, баталист Орас Верне писал даже для Версальского музея. Сегодня картину кисти известного француза могут увидеть и брестчане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Светлана Томчук, директор Музея истории города Бреста:
Это событийная выставка. И еще она хороша тем, что она может показать, как государственные учреждения могут сотрудничать с частными коллекционерами. Потому что мы все делаем одно дело.
Всего же на выставке представили 16 новых редких экспонатов. Увидеть их можно будет в Музее истории города Бреста до 1 июня.