Это самый современный зал: Гомель готовится к шоу «Золотой коллекции белорусской песни»

50 киловатт звука, ультрасовременный свет и хорошо знакомые артисты – отличные бонусы, чтобы получить настоящее удовольствие от классики отечественной эстрады. Ядвига Поплавская, Николай Скориков, Ирина Дорофеева, Александр Солодуха, «Верасы» и многие другие – всего три десятка белорусских хитов на все времена.

Уже в 18 мая шоу, организованное СТВ, пройдет в Гомеле.

Роман Смотренко, начальник отдела Государственного учреждения «Гомельский областной общественно-культурный центр»: Я считаю, что это самый современный зал в нашей области.

50 киловатт звука, лучший свет, который есть в области, отвечают требованиям любого исполнителя.

Мы уже почти готовы по свету и звуку к концерту. Еще довесится светодиодный экран, напольное покрытие и зал полностью готов к приему мероприятия.

В последние недели билеты на шоу «Золотая коллекция белорусской песни» в Гомеле хит продаж, на данный момент в кассах осталось не более десятка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.