Выставка восковых фигур проходит в Минске

Новости Беларуси. Практически аналог всемирно известного проекта мадам Тюссо презентовали в Минске — порядка 15 восковых фигур в Дом-музей первого съезда РСДРП доставили прямиком из Петербурга.

В Минск приехал Гарри Поттер и другие герои сказок Джоан Роулинг. В компании с ними и герои с культового фильма Матрица. А царская семья Романовых и вовсе удостоилась отдельной комнаты с интерьером тех времен.

Есть в экспозиции и фигура спящей музейной смотрительницы. К слову, именно ее посетители назвали «самой живой» из всех героев выставки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.