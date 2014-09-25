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Выставка восковых фигур проходит в Минске

25 сентября 2014 18:08
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Новости Беларуси. Практически аналог всемирно известного проекта мадам Тюссо презентовали в Минске — порядка 15 восковых фигур в Дом-музей первого съезда РСДРП доставили прямиком из Петербурга.

В Минск приехал Гарри Поттер и другие герои сказок Джоан Роулинг. В компании с ними и герои с культового фильма Матрица. А царская семья Романовых и вовсе удостоилась отдельной комнаты с интерьером тех времен. 

Есть в экспозиции и фигура спящей музейной смотрительницы. К слову, именно ее посетители назвали «самой живой» из всех героев выставки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Культура # Выставки в Минске

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