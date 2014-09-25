Современный художественный театр отмечает свое 10-летие

10 лет - серьезная дата, Владимир Васильевич, Вы можете вспомнить, как пришла идея создать новый театр?

Владимир Ушаков, художественный руководитель Современного художественного театра:

Это был спектакль «Мещанская свадьба». 25 сентября, 2004 год. Поставлена Михаилом Лащицким. Было желание продолжить. Мы делали проекты, где участвовали мастера белорусской сцены - артисты Беларуси. Мы хотели создать новое направление. Именно поэтому и назвали именно так, рассчитывая на то, что это будет достаточным проявлением молодых сил артистов и режиссёров, будет актуально.

Двойников не должно быть. Каждый театр должен отличаться. Иметь лицо. Наверное, почему мы так хорошо держимся: у нас есть зритель, который знает, что здесь он получит несколько иное, чем в Купаловском театре, или в каком-то ином.

Сергей Савенков, артист Современного художественного театра:

Присутствует некая студийность. Зрителю практически с любого места видна работа актеров.

В чём особенность Современного художественного театра?

Владимир Ушаков:

Происходит очень домашняя атмосфера на спектаклях. Люди находятся в достаточно расслабленном состоянии. Как будто дома, на диванчике… Эта атмосфера очень часто наблюдается, и, наверное, в этом - заслуга наших артистов и режиссёров, которые делают все возможное, чтобы спектакли были и понятные, и достаточно уютные для того, чтобы зритель попадал в эту атмосферу и чувствовал себя как дома.