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Авангард по-белорусски: выставка из отходов открылась в Минске 24 сентября

24 сентября 2014 17:19
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Новости Беларуси. Авангард по-белорусски. Сразу три молодых художника представили свои работы на суд ценителей не совсем обычного искусства. Инсталляции, скульптуры и живопись — всё это арт-проект «Трансформа», который открылся 24 сентября в Центре современных искусств.

Материалом для большинства работ стало то, что многие привыкли считать отходами. Так, ряд фигур изготовлен из ржавых полос металла. А центральным объектом экспозиции стал чёрный куб, выполненный из старых книг, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске

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