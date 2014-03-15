Выставка украшений из бисера Инги Сампоевой в Витебске

Новости Беларуси. В Витебске свои эксклюзивные украшение жителям и гостям города представляет местная мастерица. Бисероплетением она увлекается всего 4 года, но это не мешает ей творить из стекляруса настоящие чудеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В её коллекции - более сотни уникальных браслетов, брошей, галстуков, серёжек, а также весенних цветов. К слову, среди работ есть украшения и с национальным колоритом: пояса, браслеты, кулоны и даже пасхальное яйцо с белорусским орнаментом.

Инга Сампоева, мастер по биссероплетению:

Да, на самом деле, сейчас рождаются уникальные какие-то вещи, когда появились хорошие материалы. Изначально, когда начиналось все это, за скудностью тех материалов, которые здесь можно достать, не очень-то можно было что сотворить. Хотя рождается всякое. Интересное бывает. У меня замечательные есть задумки сделать коллекцию по работам Шагала, Малевича.