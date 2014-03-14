Легендарное кабаре Парижа «Сrazy Horse» - в Минске!

Новости Минска. Гротеск, прикрытый вуалью обнаженного тела и юмора. Роскошь без намека на вульгарность и тела, «одетые в свет». История кабаре в каждом отточенном движении.

Если символом Парижа вы до сих пор считали Эйфелеву башню и Елисейские поля, значит, самое время полюбоваться на «Сумасшедшую лошадку» - кабаре-шоу, ставшее легендой. Долгое время театр чувственно красоты можно было увидеть лишь в Париже, но теперь «Дикая лошадка» проскакала и по улицам Минска.

Остроту шоу придает принцип отбора танцовщиц. В труппу принимаются лишь девушки, прошедшие строгий кастинг. Девушки должны быть только с высшим хореографическим образованием и определенными параметрами фигуры, быть высокими, но не выше 173 сантиметров.

Участницы кабаре «Сrazy Horse»:

Я танцевала в профессиональном балете, долго мечтала попасть в шоу, одна из подруг предложила попробовать, я прошла собеседование и стала участницей.

Бывает тяжело в том смысле, что нужно всегда за собой следить, думать о том, как ты выглядишь. Но каждая выбирает свой способ оставаться в форме.

На создание костюма для одной «сумасшедшей лошадки» уходит неделя, с труппой сотрудничали легендарные маэстро моды Кавалли, Лагерфельд и Готье, а знаменитые красные туфельки принадлежат авторству Кристиана Лабутена.

Кстати, за год одна «лошадка» изнашивает 6 пар обуви, а вся труппа расходует 300 флаконов красной помады, 720 пар накладных ресниц, 500 литров косметики для тела и изнашивает 2 с половиной тысячи пар чулок!

Говорят, что искусству чувственного танца у «Сrazy Horse» училась сама Деми Мур. Имя легендарного шоу связано с десятками звездных имен. А элементы выступлений у «лошадок» заимствуют такие музыкальные исполнители, как Леди Гага, Джастин Тимберлейк. В своем последнем клипе певица Бейонсе и вовсе переняла шоу «Forever Сrazy», представ в образе «Сrazy girl».

Участница кабаре «Сrazy Horse»:

Участницы «Сrazy Horse» приехали со всего мира. Состав многонациональный. Да, мы представляем Париж, но на самом деле мы воплощаем женщину всего мира.

«Волшебство — это мечта. Нет ничего более чарующего, чем магическое шоу. И то, кем становятся девушки в шоу, тоже волшебство. Потому что такими обворожительно красивыми, как на сцене, в обычной жизни, — они не бывают никогда. И это всё магия света и чудо наряда. Я осуществил свои мечты и грёзы на сцене». Эти слова принадлежат создателю легендарного кабаре. И не согласиться с ними нельзя, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.