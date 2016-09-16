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Выставка творческих работ Александра Демидова «Бабье лето»: волшебство, ощущение радости и очарование осени

16 сентября 2016 11:13
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Продолжаем наше увлекательное путешествие в мир искусства вместе с галерей «Предместье». Сегодня мы познакомимся с картинами белорусского художника Александра Демидова. Тем более, что у нас есть прекрасный повод. В эти дни в галерее проходит выставка работ мастера.

Своими работами Александр Демидов давно не баловал искушенного столичного зрителя. А на днях всё-таки решился и подарил нам возможность насладиться невероятно притягательными и яркими картинами, которые представлены на выставке под названием «Бабье лето».

Картины мастера дарят ощущение радости и побуждают к философским размышлениям о жизни и раскрывают тему фантастических сказок. В них – волшебство становится реальным. Его присутствие заметно в каждой работе. Часто встречающиеся образы детей подчеркивают очарование, помогают обратиться к чистым мечтам и фантазиям.

Зрители замечают, что от картин Александра Демидова веет спокойствием, умиротворённостью. А его герои – мудры и уравновешенны.

# Культура # Выставки # Фотофакт # Художники Минска # живопись # Андрей Кулинкович # Александр Демидов

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