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Выставка современного девиантного искусства «Окрил» в Минске — картины художников психоневрологического интерната

19 июля 2010 13:30
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Выставка современного девиантного искусства «Окрил» — это порядка двадцати живописных работ, созданных руками художников творческой мастерской «ДОМ» психоневрологического интерната.

Такая совершенно необычная экспозиция разместилась в новой галерее по адресу ул. Веры Хоружей, 1а.

По окончании экспозиции все экспонаты будут проданы через интернет-аукцион, а вырученные деньги пойдут на кисти, краски и холсты для участников выставки.

Екатерина Савицкая, куратор выставки «Okryl»:
Многие отмечают, что картины очень насыщены энергетически, очень эмоциональные. И эти эмоции выплескиваются с картин на зрителя. Я думаю, такой эффект получается благодаря тому, что художники создавали эти картины не ради славы и денег, а ради чистого искусства. Это искусство ради искусства, и в нем чистые эмоции.

Фото. Выставка современного девиантного искусства «Окрил» в Минске — картины художников психоневрологического интерната

Фото. Выставка современного девиантного искусства «Окрил» в Минске — картины художников психоневрологического интерната

Фото. Выставка современного девиантного искусства «Окрил» в Минске — картины художников психоневрологического интерната

Фото. Выставка современного девиантного искусства «Окрил» в Минске — картины художников психоневрологического интерната

Фото. Выставка современного девиантного искусства «Окрил» в Минске — картины художников психоневрологического интерната

Фото. Выставка современного девиантного искусства «Окрил» в Минске — картины художников психоневрологического интерната

Фото. Выставка современного девиантного искусства «Окрил» в Минске — картины художников психоневрологического интерната

Фото. Выставка современного девиантного искусства «Окрил» в Минске — картины художников психоневрологического интерната

# Культура # Выставки # Фотофакт # Художники Минска

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