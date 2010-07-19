Выставка современного девиантного искусства «Окрил» в Минске — картины художников психоневрологического интерната

Выставка современного девиантного искусства «Окрил» — это порядка двадцати живописных работ, созданных руками художников творческой мастерской «ДОМ» психоневрологического интерната.

Такая совершенно необычная экспозиция разместилась в новой галерее по адресу ул. Веры Хоружей, 1а.

По окончании экспозиции все экспонаты будут проданы через интернет-аукцион, а вырученные деньги пойдут на кисти, краски и холсты для участников выставки.

Екатерина Савицкая, куратор выставки «Okryl»:

Многие отмечают, что картины очень насыщены энергетически, очень эмоциональные. И эти эмоции выплескиваются с картин на зрителя. Я думаю, такой эффект получается благодаря тому, что художники создавали эти картины не ради славы и денег, а ради чистого искусства. Это искусство ради искусства, и в нем чистые эмоции.