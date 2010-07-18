«Славянский базар» без купюр: эксклюзивные моменты самого главного белорусского фестиваля

В этом году «Славянский базар» собрал около пяти тысяч артистов. Если зарубежные представители селебрити на фестиваль добирались при помощи авиации, то звезды из России — по железной дороге. К слову, на витебский вокзал поезда из первопристольной прибывают в полшестого утра. Для папарацци — лучшее время, чтобы получить дорогостоящий кадр знаменитости «без купюр».

Был ли Билан заспанным или «уставшим с дорожки», для журналистов осталось загадкой. Приехав в гостиницу, триумфатор «Евровидения» с трудом опознавал коллег по цеху.

В этом году звезды «Славянского базара» стали скромнее в выборе транспортных средств. Если в прошлом году на стоянке у амфитеатра можно было увидеть и «Хаммеры» и лимузины, а Кадышева и вовсе прикатила на кабриолете за миллион долларов, то сегодня звезды предпочитают лишь «Мерседесы» представительского класса.

Кстати, автомобили на «Славянском базаре» использовали по системе секонд хенд. На одной иномарке сперва возили королеву шансона Ваенгу, затем певицу Валерию. А Лариса Долина уступила свое авто Тото Кутунье. Отличилась в этом году лишь Таисия Повалий. На автомобиле с редким цветом — первые в Украине именные номера!

Таисия Повалий, народная артистка Украины:

Моему Игорю пришла в голову идея, чтобы его артистка ездила по городу с именными номерами. Как раз мы встречались с министром внутренних дел. И министр поблагодарил Игоря за идею. Мы будем всем остальным продавать номера, а вот тебе, Игорь, и Таечке мы сделаем подарок. Вот эти номера у меня до сих пор.

Если артистам мировой величины удавалось сойти с корабля на бал, то некоторым представителям белорусской эстрады пришлось пройтись пешком. Подъезд к «звездному входу» закрыли. Представители госавтоинспекции.

Инна Афанасьева, народная артистка Беларуси:

Я не могу идти через толпу со всеми этими вещами. Это ненормально. Когда говорится, что меня, мою машину не пропускают — это не только со мной связано. Большинство артистов, которые подъезжают – это одна и та же вечная история.

Руслан Алехно, певец:

Вот моя машина припаркована. А дальше зачем ехать? Пешком пройти — что трудно, что ли.

Впрочем, пешие прогулки в этом году предпочла певица Валерия. Ближе к полуночи — традиционный марафон в 4 километра.

Иосиф Пригожин из-за недавней травмы колена догонять жену решил на велосипеде. Транспортное средство отдолжили у местных жителей. В городе на Двине для певицы приобрели и кроссовки. Впрочем, такие пробежки Валерия совершает каждый день. Вот и в Витебске — никаких поблажек. Даже несмотря на отработанный концерт.

Валерия, певица:

Это очень хорошо сказывается на дыхании. И занятие йогой, и бег. И вообще выносливость артисту очень нужна.

А вот Денис Вершенко, участник конкурса молодых исполнителей, похоже, тренировками решил пренебречь. До вершины Вершенко не хватило 12 баллов. Возможно, вредная никотиновая привычка сказалась на результате эстрадного состязания. Ведь даже у известного оперного певца Дмитрия Хворостовского в райдере значится некурящий водитель. Чтобы голос беречь.

Денис Вершенко, обладатель третьей премии Международного конкурса молодых исполнителей «Витебск-2010»:

И вчера не включили мониторы, и сегодня не включили мониторы. Ну, пусть это останется на совести звукорежиссера.

Что повлияло на выступление Дениса — технические неполадки или вредные привычки — останется на совести конкурсанта. Кстати, состязание молодых исполнителей уже окрестили конкурсом клонов. Если в прошлом году одного из участников состязания сравнивали с Николаем Басковым, то в этом году обсуждали внешнюю схожесть нашего Дениса Вершенко с Филиппом Киркоровым. Впрочем, похожи два артиста или нет — судите сами.

Денис Вершенко:

Я сразу хочу сказать, что я не являюсь внебрачным сыном Филиппа.

Главный приз конкурса — Лира и 10 тысяч долларов — в этом году уехал в Хорватию. Дамир Кеджо выигранные деньги планирует потратить на запись нового альбома и учебу в музыкальной академии в Америке. Победить в конкурсе молодому исполнителю помогла поддержка мамы, которая наблюдала за выступлением из зала.

И красная нитка на руке. Кстати, у прошлогоднего триумфатора конкурса был точно такой же талисман.

Дамир Кеджо, победитель Международного конкурса молодых исполнителей «Витебск-2010»:

Это какого-то рода талисман. Эта ниточка оберегает меня от плохих людей. Я поверил в это и настраивался на позитив.

На базаре не обошлось и без дебютантов. Впервые на сцене Летнего амфитеатра выступила Нино Катамадзе. Певица Юлия Савичева тоже на фестивале впервые. Время между репетицией и концертом — единственная возможность прогуляться по городу. Певица выбрала зоопарк.

Витебский зоопарк — в самом центре фестивальной столицы. Среди полусотни обитателей — дикобразы, косули, обезьяны, и редкие птицы. В зверинце Юля присмотрела себе новую прическу и вспомнила коллег по «Фабрике звезд».

За полчаса Юля накормила почти всех животных. Обошла стороной лишь непредсказуемую зеленую обезьяну. А дольше всего задержалась у вольера с белорусской косулей.

Юля Савичева:

Ой, какие хорошие животные. У нас в московском зоопарке так не погладишь.

Тем временем, певица Зара прогуливалась по городу мастеров. Кстати, 26-летняя певица 7 мая стала мамой, а уже через две недели отправилась на первый концерт. На «Славянский базар» артистка младенца с собой не взяла. Двухмесячный Даниил остался дома.

Зара, певица:

Сыночек сейчас с мамой. Мы решили нянечку не брать, я что-то им не доверяю. Поэтому за ним мама следит. Душа моя спокойна, но я все равно скучаю.

В первую очередь соскучившаяся по сыну Зара покупает подарки для малыша.

Зара, певица:

Сказали, что ребеночку на руку нужно оберег повесить — из оникса или агата. Вот я наконец-то нашла. Бусики вот повешу ему.

Новую беседку в родительском доме Зара решила декорировать белорусской керамикой. Вазы, блюдца и кувшины уедут в Москву.

Подарки для мамы, которой во время фестиваля исполнилось 68 лет, на славянском базаре приобрела и Таисия Повалий. В городе мастеров народная артистка оставила почти полторы тысячи долларов.

Таисия Повалий, народная артистка Украины:

Я ей купила платок. Я думаю, моя мамочка будет счастлива, она очень любит платки. И вот эти потрясающие валенки, вы гляньте, какая работа шикарная! И они же очень теплые. Я нигде таких валенок не видела! Я померила и купила их себе.

Кстати, на фестиваль народная артистка привезла с собой 8 чемоданов одежды. Увезла, похоже, гораздо больше.

Таисия Повалий, народная артистка Украины:

Так как у меня очень плотный график: утром одно мероприятие, вечером другое, третье. И костюмы концертные, так как у меня здесь 6 выступлений на сцене в Витебске. Поэтому, представьте себе, столько нарядов, обуви.

Кстати, наряды для Таисии шьют украинские дизайнеры, а вот певица Валерия предпочитает зарубежные бренды.

Валерия, певица:

Я очень люблю Жана Поля Готье, причем много лет ношу его одежду. Покупаю большей частью в Париже. Второй дизайнер, которого я люблю и уважаю, — это Игорь Чапурин.

Еще одна модница «Славянского базара», Анжелика Агурбаш, на одном из концертов чуть не распрощалась с дорогостоящим нарядом от кутюр.

Анжелика Агурбаш, заслуженная артистка Беларуси:

Я подошла к потрясающему ветродую с обратной стороны, и мое платье затянуло, хорошо, что не вместе с ногами. Я вовремя спаслась. Платья от кутюр, их можно даже немножечко испортить, от этого они будут выглядеть еще более винтажно.

Кстати, карьера многих артистов началась со «Славянского базара». Именно на белорусском фестивале в 1993 году зажглась звезда Таисии Повалий. А еще на «Славянском базаре» сердце Таи растаяло. Со своим супругом, Игорем Лихутой, народная артистка уже 17 лет.

Таисия Повалий, народная артистка Украины:

Мы поняли, что мы вместе побеждаем, и мы не хотели расставаться. И уже 17 лет прошло после моей победы на конкурсе на «Славянском базаре» — мы вместе с моим супругом.

И еще одна пара российского шоубизнеса засветилась на Базаре. Николай Басков и Оксана Федорова в городе на Двине решили провести медовый месяц.

Николай Басков и Оксана Федорова:

А тут все и проводят! А дети, я знаю, в большей степени, появляются в марте-апреле.

Порадует ли звездная пара своих поклонников киндер-сюрпризом, станет известно ближе к следующему фестивалю. А «Славянский базар 2010» на этой неделе официально закрыли.

Ани Лорак, народная артистка Украины:

Мы говорим «До свиданья, «Славянский базар 2010», и да здравствует «Славянский базар 2011»! Расставания – это повод соскучиться и вновь встретиться!

«Славянский базар 2010» — это уже история. Следующий фестиваль — юбилейный. Чем порадуют организаторы 20-го музыкального форума, узнаем через год.